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Измерена токсичность современных противоопухолевых медпрепаратов
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Измерена токсичность современных противоопухолевых медпрепаратов 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Научные сотрудники НИТУ «МИСиС» при содействии отечественных и зарубежных специалистов разработали методику по измерению токсичности современных противоопухолевых медпрепаратов, в создании которых используются магнитные наночастицы. Руководил исследованием учёный Александр Ерофеев. С недавних пор разновидность магнитных наночастиц на базе оксида железа, именуемая SPION, широко применяется в биомедицине, поскольку только она разрешена для использования в медпрактике. Выяснить уровень безопасности этих наночастиц для здоровья человека и задались целью специалисты. Как стало известно МедикФоруму от специалистов, для этого они разработали метод, позволяющий с высокой производительностью анализировать биореакции и прогнозировать токсичность вещества. С помощью технологии можно определять количество АФК в клетках — активных форм кислорода. Для этого был задействован инновационный наноэлектрод. Отличительной особенностью устройства может считаться его высочайшая чувствительность, в отличие от иных аналогов. Посредством разработанной технологии удалось выявить существенные различия в концентрациях внутриклеточных АФК до и после воздействия SPION. Предыдущие методики не обладали подобной результативностью. Учёные отметили, что разработанный ими зонд устойчиво измеряет содержание внутри клеток АФК, так как основан на углеродных наноэлектронах, поверхность которых покрыта каталитически активной платиной. Благодаря этому устройству специалисты надеются быстрее и точнее определять токсичность современных противоопухолевых медпрепаратов.
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