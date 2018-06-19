В Ростове откроется мультимедийная выставка-приключение «Открытый космос» 

«Открытый космос» — это совершенно новая выставка для детей от 2 лет, где все космические технологии детям объясняют и дают попробовать на себе. Выставка в Ростове откроется 12 июля и продлится только до 12 августа. Эксперты называют «Открытый Косомос» — самой необычной космической выставкой в стране. Уникальной делает ее формат — все зоны мультимедийны и интерактивны: вы запустите свой голос на другие планеты через огромную световую трубу и услышите его космическое звучание, погуляете по поверхности Юпитера, ощутив его гравитацию, прокатитесь в кабине космического корабля, выполните миссию в космических перчатках. Посетители смогут пожать руку легендарному космонавту и с помощью телеканала «Наука» задать свой вопрос участникам экспедиции на Международной космической станции — им ответят прямо с орбиты. В «Открытом Космосе» вы в прямом смысле превратитесь в звезду, прокатитесь на Большой Медведице, услышите свой голос на Нептуне, подниметесь в космос на лифте и отправите послание на Марс. Отважные ростовцы смогут пройти квест смешанной реальности и спасти станцию на красной планете, управлять Пепелацем из фильма «Кин-дза-дза!», познакомиться с «пришельцем» из Сколково и запустить автономные планетоходы. «Открытый Космос» ведет прямую трансляцию с камер МКС и на электронном глобусе в режиме реального времени отслеживает местоположение всех искусственных спутников Земли. Один из главных экспонатов выставки — «Ловец Спутников» — выполнен в виде огромного движущегося спутника «Глонасс». С помощью специального программного обеспечения, он ловит сигналы пролетающих над ним спутников и в режиме реального времени выдает сигнал. В этот же момент рассказывает, что за спутник только что пролетел высоко над вашей головой. Экспонаты выставки созданы специально для «Открытого Космоса» с использованием самых современных технологий: более 40 проекторов, трехметровая вращающаяся медиапланета и телепанели, высокотехнологичные датчики компании Майкрософт, 8 технологий космической реальности и виброплатформы. Каждый час на выставке стартует бесплатная экскурсия. Если времени не так много — рядом с каждой зоной работает гид, который расскажет и покажет как испытать космические технологии на себе. Секреты работы зон, интересные научные факты о космосе и даже расписание пролета МКС над Рязанью можно найти на стендах выставки.