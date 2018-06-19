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В США появятся пермские роботы
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В США появятся пермские роботы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пермский производитель автономных сервисных роботов Promobot выходит на рынок США, предзаказ сделан на более чем 2000 устройств, сообщила компания.
"Американский производитель светодиодных ламп US Lighting Group стал представителем пермской компании Promobot в Соединенных Штатах. Стороны подписали контракт, согласно которому USLG выкупает эксклюзивные права на продажу роботов в США за 600 тысяч долларов и делает предзаказ на сумму 56 миллионов долларов, это более двух тысяч роботов. Контракт заключен сроком на 5 лет", — говорится в релизе.
Стороны также договорились об открытии в США сервисного центра и производственной линии электроники и комплектующих для роботов Promobot. В качестве площадки рассматривается главный офис USLG в Кливленде, штат Огайо.
Компания Promobot — крупный пермский производитель автономных сервисных роботов. Сегодня несколько сотен роботов Promobot работают более чем в двенадцати странах. Они трудятся в качестве администраторов, промоутеров, хостес, музейных гидов; работают, например, в Музее современной истории России, в Московском метрополитене.
Ранее заместитель председателя ВЭБа — член правления Алексей Иванченко, курирующий инновационную повестку банка развития и дочернее общество "ВЭБ Инновации" сообщал РИА Новости, что "ВЭБ Инновации" совместно с правительством Пермского края рассматривает возможность серийного производства роботов компании Promobot. Рассматривается также возможность частичного вхождения в капитал, бридж-кредита под конкретные задачи проекта.
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