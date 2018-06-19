В США появятся пермские роботы

Пермский производитель автономных сервисных роботов Promobot выходит на рынок США , предзаказ сделан на более чем 2000 устройств, сообщила компания.

"Американский производитель светодиодных ламп US Lighting Group стал представителем пермской компании Promobot в Соединенных Штатах. Стороны подписали контракт, согласно которому USLG выкупает эксклюзивные права на продажу роботов в США за 600 тысяч долларов и делает предзаказ на сумму 56 миллионов долларов, это более двух тысяч роботов. Контракт заключен сроком на 5 лет", — говорится в релизе.

Стороны также договорились об открытии в США сервисного центра и производственной линии электроники и комплектующих для роботов Promobot. В качестве площадки рассматривается главный офис USLG в Кливленде, штат Огайо.