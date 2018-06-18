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Ученые не исключают появления на Земле динозавров
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Ученые не исключают появления на Земле динозавров 

Teleprogramma.pro 48 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Палеонтологи сделали сенсационное заявление. По их мнению, на Земле могут снова появиться динозавры. К такому выводу они пришли после того, как в куске янтаря обнаружили древнего комара. В останках насекомого была идентифицирована кровь неизвестного доисторического животного.
Ученые выдвинули гипотезу, что перед тем, как оказаться в смертельной ловушке, кровосос укусил динозавра. Возраст комара составляет 45 миллионов лет, но благодаря тому, что он был законсервирован в смоле, палеонтологи смогли провести определенные тесты с кровью. В ней они нашли профирины гемоглобина. Вполне вероятно, что тесты с ДНК дадут возможность возродить один из видов динозавров.
Исследователи полагают, что если эксперимент завершится успехом, то они смогут восстановить все виды вымерших пресмыкающихся крупных размеров. Для этого палеонтологам необходимо обнаружить древних насекомых, которые бы хранили сведения о ДНК динозавров.
Ученые также думают провести эксперимент по межвидовому скрещиванию пресмыкающихся с современными представителями биологических видов, пишет сайт Argumenti.ru со ссылкой на издание «Свободная пресса».
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