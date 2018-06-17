«Фрегат» закинул «Глонасс» на орбиту

Разгонный блок «Фрегат» был выведен на орбиту захоронения

Минобороны России сообщает, что новый спутник ГЛОНАСС-М, выведенный на околоземную орбиту ракетой «Союз-2.1б», включен в наземную сеть ВКС РФ . Со спутником поддерживается нормальная телеметрическая связь, все бортовые системы работают в штатном режиме. Основную работу новый спутник ГЛОНАСС-М начнет в течение месяца, отметили производители космического аппарата, а пока что ему предстоит тестирование.

Навигационный спутник ГЛОНАСС-М, запущенный на околоземную орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б», был включен в наземную сеть Воздушно-космических сил Министерства обороны России. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства, космический аппарат ГЛОНАСС-М управляется теперь с Земли — из Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова ВКС РФ.

В настоящий момент со спутником установлена нормальная телеметрическая связь, а все бортовые системы функционируют в штатном режиме.

По словам генерального директора компании-производителя спутника «Информационные спутниковые системы имени Решетникова» Николая Тестоедова, запущенный на орбиту Земли спутник начнет штатно работать в течение месяца, сообщает РИА «Новости»

Напомним, что ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк в 00:46 мск 17 июня. Спустя 10 минут после старта головная часть ракеты отделилась от третьей ступени. После разгонный блок «Фрегат» вывел спутник ГЛОНАСС-М на расчетную орбиту.

Этот спутник должен заменить 734-й аппарат ГЛОНАСС, в работе которого был ранее замечен сбой. Впрочем, заменяемый спутник также продолжит свою службу и будет выведен в «орбитальный резерв».

После запуска спутника «Глонасс-М» разгонный блок «Фрегат», выполнивший свою задачу, был уведен на орбиту захоронения. Как отмечается,

разгонный блок был уведен за счет двух включений двигательной установки, которая придала «Фрегату» необходимые импульсы. На этой «орбите захоронения» разгонный блок будет вращаться вокруг Земли вместе с космическим мусором.

На орбиту захоронения отправляются отработавшие орбитальные аппараты для уменьшения вероятности столкновений и освобождения места на геостационарной орбите.

«Роскосмосом разработана и предприятиями отрасли выполняется программа импортозамещения, по которой к 2022 году в космических аппаратах ГЛОНАСС должно быть не более 10% иностранных комплектующих», — подчеркнул Тестоедов.

Гендиректор ИСС добавил, что доля отечественных деталей в спутниках ГЛОНАСС-М на весну 2018 года составляет более 60 процентов.

«Мы выйдем на полное импортозамещение позже, чем планировалось изначально, но самое главное, что это системно разработанный Роскосмосом путь. В сумме путь от начала до конца займет лет 10. Но этот путь надо пройти», — подытожил конструктор.

24 апреля бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин , курировавший российскую космическую отрасль, на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Россия с 2018 года прекращают госфинансирование акционерного общества ГЛОНАСС.

«С этого года мы прекращаем государственное финансирование, потому что эта организация перешла на самоокупаемость. Это очень важно, подчеркивает успех политики коммерциализации возможностей, которые создают российские орбитальные системы», — отметил вице-премьер. Российский лидер поддержал это начинание.

Летом 2016 года стало известно, что «Роскосмос» потратит 260 млн руб. на исследование возможностей импортозамещения в сфере создания электроники для ракетно-космической техники. Об этом свидетельствовали данные конкурсных документов, опубликованных на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляла 259,5 млн руб., срок исполнения — до 25 ноября 2020 года.

В документации говорилось, что целью работ станет «обеспечение импортозамещения электронно-компонентной базы иностранного производства для применения в ракетно-космической технике двойного и гражданского назначения».

Канады, Норвегии, США, Швеции и Японии. Успешный пуск «Союза-2.1б» прошел на фоне предшествовавших ему неудач: аварийным стал второй пуск «Союза» в конце ноября 2017 года. Тогда ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» не смогла вывести в космос гидрометеорологический спутник «Метеор-М» №2-1, а также 18 малых космических аппаратов, в том числе — «Бауманец-2» и 17 спутников зарубежных космических программ из Германии

Выводы комиссии совпали с высказывавшимися ранее предположениями о том, что причиной аварии стал первый запуск «Фрегата» с нового космодрома и ошибки, закравшиеся в алгоритм выведения.