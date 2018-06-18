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Россияне увидят великое противостояние Марса
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Два редких астрономических явления смогут наблюдать жители России 27 июля 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Два редких астрономических явления — великое противостояние Марса и продолжительное полное лунное затмение — смогут наблюдать жители России в ночь с 27 на 28 июля, сообщил РИА Новости начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николай Лапин.
Великое противостояние Марса — период наиболее тесного сближения Земли и Марса — происходит раз в 15-17 лет. Полное лунное затмение происходит, когда Луна полностью входит в тень Земли. В последний раз это произошло 31 января 2018 года.
"27 июля состоятся два ярких астрономических события — великое противостояние Марса и полное лунное затмение. Эти события сами по себе не такие редкие, но их совпадение — явление, заслуживающее внимания. Последний раз подобное происходило почти 200 лет назад. Наблюдать за этими астрономическими явлениями можно будет в любой точке России и для этого не понадобится никакого специального оборудования", — рассказал начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария.
По его словам, 27 июля ожидается самое продолжительное в 21 веке лунное затмение — полная фаза, когда Луна полностью скроется в тени Земли, составит более часа.
"Земля и Марс сближаются каждые два года, но эти противостояния бывают на разных расстояниях — оно может варьироваться от 55 миллионов километров до более 100 миллионов километров. Сейчас расстояние между Марсом и Землей составит всего 55 миллионов, такое случается редко", — подчеркнул Лапин.
Он отметил, что для наблюдения за редким астрономическим феноменом потребуется лишь выйти из дома и внимательно посмотреть на небо.
"Полная луна примерно на час с небольшим исчезнет из поля зрения, когда она войдет в земную тень. В это время нужно будет постараться рассмотреть красную звездочку невысоко над горизонтом в той стороне, где будет происходить лунное затмение. Это будет Марс. Сейчас можно наблюдать два таких ярких объекта — вечером видно Венеру, а в ночное время — Юпитер. Марс будет примерно такой же яркости", — пояснил сотрудник Нижегородского планетария.
Он уточнил, что если лунное затмение произойдет в конкретный день и в конкретное время, то противостояние Марса можно будет наблюдать в течение нескольких недель.
В нижегородском планетарии готовят специальную научно-популярную программу, посвященную этим астрономическим явлениям.
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