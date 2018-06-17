Молодой нижегородский ученый Антон Конаков придумал суперсистему для создания компьютера будущего

Фото Александра ВОЛОЖАНИНАМолодой нижегородский ученый Антон Конаков придумал суперсистему для создания компьютера будущегоМолодой нижегородский ученый Антон Конаков придумал суперсистему для создания квантового компьютера.

И выиграл президентский грант — 1 миллион двести тысяч! Деньги пойдут на дальнейшие исследования в области квантовых технологий на базе топологических изоляторов. Именно этим в ближайшие два года Антон вместе с аспирантами и студентами ННГУ им. Лобачеевского и будет заниматься.

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