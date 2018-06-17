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Молодой нижегородский ученый Антон Конаков придумал суперсистему для создания компьютера будущего
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Молодой нижегородский ученый Антон Конаков придумал суперсистему для создания компьютера будущего 

Нижегородская правда 32 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Александра ВОЛОЖАНИНАМолодой нижегородский ученый Антон Конаков придумал суперсистему для создания компьютера будущегоМолодой нижегородский ученый Антон Конаков придумал суперсистему для создания квантового компьютера.
И выиграл президентский грант — 1 миллион двести тысяч! Деньги пойдут на дальнейшие исследования в области квантовых технологий на базе топологических изоляторов. Именно этим в ближайшие два года Антон вместе с аспирантами и студентами ННГУ им. Лобачеевского и будет заниматься.
Подробная памятка для абитуриента-2018. Телефоны приемных комиссий, количество бюджетных мест в нижегородских вузах и много другой полезной информации для выпускников и их родителей.
Что изменится в жизни россиян с 1 июня? Список поправок и законов, которые вступили в силу в начале лета.
Об этом и многом другом читайте в свежем номере газеты «Нижегородские новости»!
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