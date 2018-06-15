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Роскосмос будет сотрудничать с Космическим центром Франции
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Роскосмос будет сотрудничать с Космическим центром Франции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Роскосмос подписал с Национальным центром космических исследований Франции (CNES) соглашение о сотрудничестве в космической науке и освоении космоса, сообщает госкорпорация в пятницу.
Соглашение было подписано на встрече гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина и президента CNES Жана Ива Лё-Галля в резиденции посла Франции в России, уточнили в организации.
"Результатом встречи стало подписание соответствующего соглашения, которое позволит развивать взаимоотношения двух космических держав", — говорится в сообщении.
Главными направлениями, в которых будет развиваться сотрудничество, станут исследования Солнечной системы, физика Солнца и окружающая среда Земли, наука о жизни и материаловедение в условиях микрогравитации, астрономические исследования с использованием космических аппаратов, уточнили в Роскосмосе.
По словам Рогозина, стороны договорились еще об одной встрече для того, чтобы обсудить «наиболее перспективные сферы приложения взаимных усилий», дополняет госкорпорация.
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