Робота научили придумывать глупые мемы

Студенты из Стэнфордского университета Абель Пейрсон (Abel Peirson) и Мелтем Толунай (Meltem Tolunay) «скормили» искусственному интеллекту более 400 тысяч мемов, чтобы научить его создавать собственные шутки. Об этом сообщает The Motherboard.

Для обучения робота исследователи выбрали мемы-эдвайсы, на которых изображены животные или известные персонажи на цветном фоне с забавными подписями.

«Это позволяет относительно просто собирать наборы данных», — объяснили свой выбор Пейрсон и Толунай.

Чтобы определить «сырость» мемов, сгенерированных нейросетью, специалисты заручились поддержкой добровольцев. Разработчики показывали им изображения машины и реальные мемы, а затем просили оценить картинки по десятибалльной шкале.

Участники эксперимента смогли идентифицировать около 70 процентов мемов, созданных роботом. Многие из добровольцев назвали некоторые сгенерированные картинки довольно веселыми. Однако Пейрсон и Толунай признали, что оценка юмора — это слишком субъективная тема, поэтому на нее нельзя полагаться в реальных исследованиях.