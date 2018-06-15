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Робота научили придумывать глупые мемы
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Робота научили придумывать глупые мемы 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: Reuters
Студенты из Стэнфордского университета Абель Пейрсон (Abel Peirson) и Мелтем Толунай (Meltem Tolunay) «скормили» искусственному интеллекту более 400 тысяч мемов, чтобы научить его создавать собственные шутки. Об этом сообщает The Motherboard.
Для обучения робота исследователи выбрали мемы-эдвайсы, на которых изображены животные или известные персонажи на цветном фоне с забавными подписями.
«Это позволяет относительно просто собирать наборы данных», — объяснили свой выбор Пейрсон и Толунай.
Чтобы определить «сырость» мемов, сгенерированных нейросетью, специалисты заручились поддержкой добровольцев. Разработчики показывали им изображения машины и реальные мемы, а затем просили оценить картинки по десятибалльной шкале.
Участники эксперимента смогли идентифицировать около 70 процентов мемов, созданных роботом. Многие из добровольцев назвали некоторые сгенерированные картинки довольно веселыми. Однако Пейрсон и Толунай признали, что оценка юмора — это слишком субъективная тема, поэтому на нее нельзя полагаться в реальных исследованиях.
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