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Российские ученые установят уровень загрязнения почвы во всех поселках Ямала
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Российские ученые установят уровень загрязнения почвы во всех поселках Ямала 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: Lenta.ru
Во всех населенных пунктах Ямала-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) изучат уровень загрязнения почвы токсикантами, сообщил ТАСС завсектором геолого-географических исследований Научного центра изучения Арктики Роман Колесников.
«На основании полученных данных будут разработаны предложения по улучшению экологической обстановки урбанизированных территорий округа. Фундаментальная значимость исследования связана с расширением представлений о миграции загрязняющих веществ в почвах арктического региона», — отметил он.
Проект группы ученых, получивших грант Российского фонда фундаментальных исследований, рассчитан на три года.
По словам Колесников, в настоящее время есть пробелы в сведениях о динамике развития почв, источниках их полихимического загрязнения, санитарно-гигиеническом состоянии, в целом.
В исследованиях будут участвовать сотрудники Арктического и Антарктического научно-исследовательских институтов, Санкт— Петербургского государственного университета, Института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН и некоторых других научных центров.
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