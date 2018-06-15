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«Янтарь» создал третий траулер для камчатских рыбаков
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Завод «Янтарь» спустит на воду третий траулер для камчатских рыбаков 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
Спуск на воду третьего траулера-сейнера "Ударник" проекта SK-3101R, строящегося для камчатского рыболовецкого предприятия, состоится в пятницу на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде.
"Траулер-сейнер проекта SK-3101R "Ударник" будет спущен на воду со стапеля "Буревестник" 15 июня. Ожидается, что в торжественной церемонии по этому случаю примут участие представители заказчика судна — рыболовецкого колхоза имени Ленина, проектанта — Skipskompetanse AS, Минпромторга РФ, Объединенной судостроительной корпорации, региональных органов власти", — сообщила пресс-служба завода.
Отмечается, что церемония спуска на воду траулера "Ударник" приурочена к празднованию Дня судостроителя, который с прошлого года отмечается в России 29 июня.
Контракт на строительство трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R был подписан ПСЗ "Янтарь" и Рыболовецким колхозом имени Ленина из Петропавловска-Камчатского в январе 2016 года. Это первый в России контракт на строительство подобных судов для отечественного заказчика за последние 20 лет.
Первые два траулера из этой серии, "Ленинец" и "Командор", были спущены на воду в ноябре 2017 и в марте 2018 года. По условиям контракта, поставка всей серии заказчику должна состояться в 2018-19 годах.
Проект кошелькового траулера-сейнера SK-3101R разработан норвежской компанией Skipskompetanse AS. Длина судна — 50,6 метра, ширина — 12 метров. Конструкция предусматривает работу донным и пелагическим тралами, снюрреводом и кошельковой сетью. Основная особенность судна — возможность хранения улова в танках с охлаждаемой морской водой.
Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" образован 8 июля 1945 года на базе кенигсбергской верфи фирмы F. Schichau. Специализируется на строительстве мало— и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения. Входит в ОАО "Объединенная судостроительная корпорация".
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