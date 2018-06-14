Российские кинотеатры начнут распознавать лица

Кинотеатры в России запустили систему распознавания лиц

Представитель Rambler Group Дмитрий Смиркин рассказал, что в кинотеатрах группы («Синема парк» и «Формула кино») используется собственная разработка считывания лиц. Система состоит из камер и нейросети, что позволяет определять количество людей в залах, их возраст, пол и пользовательские характеристики.

Благодаря получаемым данным киносети могут контролировать посещаемость, а информация об аудитории помогает грамотнее настраивать рекламу и планировать репертуар. В Rambler Group намерены продолжить тестирование системы распознавания лиц до осени.

В сетях «Каро» также внедрена технология распознавания лиц в пилотном формате, знает собеседник издания. IT-директор «Синема 5» Никита Пуршев рассказал, что сеть для подсчета числа зрителей использует не систему распознавания лиц, а автоматическую модель: она анализирует изображение человеческих силуэтов на камерах и сравнивает эти данные с продажами в кассе.

Напомним, в апреле систему распознавания лиц начали использовать в московском метро. Программа способна распознавать до 20 лиц в секунду, а также сравнивать их с изображениями из полицейской базы данных.