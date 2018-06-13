Ученые NASA объяснили появление световых пятен на Юпитере

Световые вспышки Юпитера похожи на Земные, но места их возникновения отличаются.

Освещение Юпитера было впервые обнаружено в марте 1979 года, это явление было запечатлено космическим кораблем «Вояджер-1» NASA, когда он пролетал мимо Юпитера. «Светильники» Юпитера заинтриговали ученых, было представлено множество теорий для их объяснения.

Ученые NASA заявили, что освещение на Земле и Юпитере аналогично в некоторых аспектах, несмотря на то, что на Юпитере они происходят только в районах высоких широт.

На Земле это явление имеет место в частях, находящихся вблизи экватора, а на Юпитере — в полярных областях планеты.

Объяснение этого — разные уровни тепла поглощения тепла обеими планетами. Основным источником тепла Земли является Солнце, а экваториальные области получают максимальное солнечное сияние на Земле, что приводит к образованию облаков и гроз за счет увеличения влажного и теплого воздуха, и это объясняет появление таких источников света в этих регионах.

В то время как на Юпитере основным источником тепла является сама планета, так как она получает только 4% солнечного света по сравнению с Землей.

«Распределение молний на Юпитере противоположно по сравнению с Землей, — сказал Браун. «У полюсов Юпитера много активности, но у экватора нет никакой».

Солнечного света достаточно, чтобы стабилизировать верхнюю атмосферу в экваториальных районах Юпитера. В то время как полярные области Юпитера более неустойчивы, это связано с увеличением внутреннего тепла, создающего атмосферную нестабильность в этих регионах. Таким образом, вспышки на полярных участках Юпитера более распространены.

«В наших данных полученных от Juno зафиксировано 377 разрядов молнии, эти результаты могут помочь улучшить наше понимание состава, циркуляции и потоков энергии на Юпитере», — сказал Браун