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«Ангара-5» запустит 600 спутников
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«Ангара-5» запустит 600 спутников 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Все 600 космических аппаратов перспективной российской глобальной спутниковой системы «Сфера» могут быть запущены тяжелой ракетой «Ангара-5», сообщил ТАСС исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Николай Севастьянов.
«Спутники планируется запускать кластерами на тяжелой ракете "Ангара-5", которая уже разработана», — заявил чиновник.
По его словам, «Сфера» является «логичным развитием идеологии многоспутниковых систем, уже реализованной в системе ГЛОНАСС, для решения задач глобальной навигации», и позволит «обеспечить потребителей услугами подвижной связи и наблюдения в любой точке Земли, что будет способствовать дальнейшей информатизации общества».
Президент Владимир Путин ранее в июне сообщил, что Россия в ближайшие несколько лет планирует запустить 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли по программе «Сфера». Позднее в «Роскосмосе» заявили, что новая программа является доработанным вариантом «Эфира».
В мае «Роскосмос» анонсировал российский проект спутникового интернета «Эфир», который призван конкурировать с системами OneWeb и Starlink. Такая программа, предусматривающая развертывание к 2025 году группировки из 288 спутников с орбитой высотой 870 километров, потребует инвестиций в 300 миллиардов рублей.
Семейство российских ракет «Ангара» разрабатывается последние 20 лет. Носители легкого и среднего классов запускали всего по разу (в 2014-м году). Пуск тяжелой «Ангары» оценивается в 100 миллионов долларов, что в 1,7 раза дороже российского «Протона» и американского Falcon 9.
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