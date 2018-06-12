Искусственный интеллект научился видеть сквозь стены

Ученые создали нейронную сеть, которая различает движения и позу человека даже в том случае, если он находится за препятствием. О новой технологии авторы рассказали на конференции по компьютерному зрению и распознаванию образов в Солт-Лейк-Сити . Кратко о докладе можно почитать на сайте EurekAlert.

По словам авторов исследования, ученых из Массачусетского технологического института, идея создать такую технологию появилась тогда, когда они заметили, что по движениям человека можно сделать выводы о возможных заболеваниях, например, болезни Паркинсона или рассеянном склерозе. При этом невооруженным взглядом заметить первые признаки заболевания очень сложно. Поэтому исследователи создали нейросеть, которая может различать радиосигналы, отраженные от человека, и по ним распознавать его движения или позу.

На начальном этапе создания нейросети ее необходимо «обучить». Например, чтобы сделать нейросеть, которая узнает на фотографиях кошек, нужно сначала показать ей очень много снимков и указать, где кошка действительно есть, а где ее нет. Обычно это делается вручную. В случае с распознаванием позы и движений по радиосигналу это сделать очень сложно. Чтобы решить эту проблему, исследователи использовали на начальном этапе обычную камеру. Полученные с нее изображения и стали «методичкой» для нейронной сети. После того, как искусственный интеллект «понял», как связаны различные радиосигналы с той или иной позой человека, исследователи убрали камеру. Оказалось что нейросеть может «видеть» движения человека даже сквозь стену, хотя таких экспериментов во время обучения не проводилось.

Авторы исследования считают, что разработка может помочь наблюдать за больными с болезнью Паркинсона и рассеянным склерозом. Искусственный интеллект сможет более детально распознавать особенности движений пациентов и поможет докторам подобрать лечение. Также новая технология сможет стать основой для создания охранной системы для пожилых людей — нейронная сеть, размещенная в доме, могла бы фиксировать падения и другие травмы и сообщать об этом родственникам или врачам.