Шкура неубитого медведя: астрономы спорят над названием недоказанной планеты в Солнечной системе

Среди ученых разгораются страсти по поводу гипотетической планеты, которая может находиться за орбитой Плутона. Причем предмет спора связан не только с доказательствами ее существования, но и с тем, как называть этот мир. Никто по-прежнему не знает, на самом ли деле на дальних рубежах нашей Солнечной системы имеется еще одна планета, поскольку ученые до сих пор не обнаружили ее с помощью телескопов. И все же многие косвенные признаки указывают на ее существование.

Например, в выводах исследования, опубликованных в мае этого года, говорилось об объекте 2015 BP519, имеющем по непонятной причине высокий эксцентриситет орбиты и ее большой наклон.

Более ранние предположения говорили о том, что, если на границе Солнечной системы находится еще одна планета, то ее орбита пролегает как минимум в 20 раз дальше орбиты Нептуна, а сама планета при этом, вероятно, обладает массой в 10 раз больше земной. Ученые майского доклада в качестве одной из причин, объясняющих странности орбиты объекта 2015 BP519, приводят объяснение, основывающееся именно на этом предположении.

Этот «невидимый» мир чаще всего фигурирует в научных статьях как «Девая планета». Название было предложено в 2016 году, спустя ровно десять лет после того, как Международный астрономический союз лишил Плутон статуса девятой планеты Солнечной системы и перевел в разряд карликовых планет. Но как уже говорилось выше, название «Девятая планета» столкнулось с критикой со стороны ряда ученых, а затем споры и вовсе перешли в новые дебаты по поводу статуса Плутона.

Американский планетолог Алан Штерн , возглавляющий космическую миссию «Новые горизонты», заявил в разговоре с Business Insider о том, что он «сильно против» термина «Девятая планета».

«Это откровенная попытка стереть наследие Клайда Томбо , и это просто оскорбительно», — заявил Штерн, напомнив о том, кто на самом деле открыл девятую планету Солнечной системы, которой она и являлась более 75 лет.

«Я надеюсь, что все одумаются и начнут ее называть хотя бы «Планетой X», как это делает большинство ответственных писателей».

Штерн является ярым сторонником планетной природы Плутона. В 2015 году, после того как космический зонд «Новые горизонты» промчался мимо Плутона, Штерн заявил, что решение лишить этот мир статуса планеты является «чушью». Двумя годами позже он и пять других планетологов обратились в Международный астрономический союз с просьбой пересмотреть определение термина «планета» и позволить называть так чуть ли не все округлые объекты, если те не являются звездами.

Однако два ученых, первыми предположившими существование «Девятой планеты» и назвавшие ее так в 2016 году — Майк Браун Константин Батыгин , — не согласны с критикой Штерна и его историческим аргументом.

«Планета X» или «Девятая планета»?

Название «Планета Х» уходит глубоко корнями в историю астрономии — во времена, последовавшие за открытием Нептуна в 1846 году. Астрономы тогда отметили некоторую странность в орбитах Нептуна и Урана, которую они не могли объяснить.

В 1903 году Парсиваль Лоуэлл, астроном, заложивший научную основу, на почве которой состоялось открытие Плутона, говорил о возможности существования девятой планеты «X», которая и могла вызывать наблюдаемые аномалии в орбитах двух других планет. В 1905 году он приступил к ее поиску с помощью своей обсерватории. За 10 лет поиска ученый получил сотни фотографий космоса, но так и не смог обнаружить планету. Лоуэлл умер в 1916-м.

В 1930 году астроном Клайд Томбо, по случайности также работавший в Обсерватории Лоуэлла, обнаружил мир, о существовании которого подозревал, но не нашел его предшественник. Томбо назвал обнаруженный объект Плутоном. Отчасти потому, что позже нашел его также и на старых фотографиях, которые сделал Лоуэлл. Так инициалы Парсиваля Лоуэлла легли в основу названия обнаруженной планеты.

Но даже после обнаружения Плутона ученые по-прежнему считали, что где-то там может находиться еще не найденная «Планета X», оказывающая воздействие на орбиту Урана. Такое мнение сохранялось вплоть до 1989 года, когда космический аппарат «Вояджер-2» не пролетел мимо Нептуна. Воспользовавшись моментом, ученые выяснили, что Нептун несколько меньше по размерам, чем считалось ранее (разница примерно равна массе Марса), и это открытие помогло объяснить наблюдаемую странность с орбитой Урана.

Батыгин и Браун говорят, что именно поэтому они и многие другие астрономы стараются избегать термина «Планета X».

«Название «Планета X» — это не просто общая ссылка на какую-то неизвестную планету, а вполне конкретное предсказание Лоуэлла, которое привело к (случайному) открытию Плутона. Наши же предположения о наличии еще одной планеты внутри Солнечной системы не связаны с этим предсказанием», — поделился Браун в разговоре с Business Insider.

Батыгин в свою очередь пояснил слова своего коллеги следующим:

«Причина, по которой мы называем эту планету «Девятой», связана с тем, что история о «Планете X» уже давно решена. «Девятая планета» — это наиболее точный описательный термин для того, за чем мы охотимся».

Ученый также добавляет, что этот термин «никоим образом не пытается принизить заслугу Клайда Томбо» как человека, обнаружившего Плутон, а также пояс Койпера — региона на внешних границах Солнечной системы, густо заселенного небольшими ледяными космическими телами (карликовыми планетами, астероидами, кометами и так далее).

Батыгин противится термину «Планета X» еще по одной причине: он не хочет, чтобы их с Брауном открытие имело что-либо общее с гипотетической планетой, которая по предсказаниям может уничтожить Землю, рано или поздно на нее упав.

«Безумцы не перестают спекулировать на тему «Планеты X», которая якобы должна разрушить Землю. Я постоянно получаю электронные письма от таких людей. Вместе с термином «Девятая планета» мы хотели бы оградиться от всех этих историй», — говорит Батыгин.

Штерн в свою очередь утверждает, что термин «Планета X» широко применяется для обозначения объектов, еще не подтвердивших свое существование, а потому подходит для использования в нашем случае.

Поиск новых миров за орбитой Плутона

Штерн и его коллеги вообще сомневаются в том, что за орбитой Плутона может находиться еще одна планета.

«Они ищут ее два года, но результата пока никакого», — отмечает ученый.

Браун и Батыгин в свою очередь не соглашаются с этой критикой, указывая на тот факт, что для открытия того же Плутона потребовалось более 25 лет усилий.

«Гипотеза о «Девятой планете» пока держится уверенно», — говорит Батыгин.

Для поиска планеты он вместе с Брауном в настоящий момент использует телескоп «Субару», установленный на верхушке вулкана Мауна-Кеа, что на острове Гавайи. Однако поиск сопровождается серьезными сложностями, отмечают ученые.

«Обзорный поиск «Девятой планеты» представляется очень сложной задачей. В основном из-за погодных условий», — говорит Батыгин.

«В прошлом году из-за очень плохих погодных условий и сильной облачности мы потеряли более половины времени, отведенного на наблюдения. Но мы вернемся к работе с телескопом этой осенью. Будем продолжать искать планету, пока теория о ее существовании уверенно держится на ногах».

В то же время обоим ученым не нравится предложенная гипотеза о том, что странные аномалии в орбите объекта 2015 BP519 могли бы вызываться группой объектов с общей гравитацией, блуждающих где-то за орбитой Нептуна.

Данная теория была совсем недавно предложена астрономами Колорадского университета, однако того же Батыгина она не убедила. Ученый отметил, что в таком случае группе объектов необходимо было бы иметь общую массу, которая должна была бы превосходить массу всего пояса Койпера.

«То, что они предложили, становится в прямое противоречие с тем, что нам известно о поясе Койпера», — отметил Батыгин.

Что касается Штерна, то ученый готовится к новой фазе космической миссии «Новые горизонты». Напомним, зонд недавно пробудился и готовится заняться исследованиями объекта 2014 MU69, получившего официальное название Ultima Thule, что с латыни означает «крайний предел». Ожидается, что зонд достигнет Ultima Thule 1 января 2019 года, что сделает его самым удаленным от Земли объектом, который собираются исследовать с помощью космического аппарата.