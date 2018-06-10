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Карликовую галактику с ярчайшим ядром сфотографировали в NASA
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Карликовую галактику с ярчайшим ядром сфотографировали в NASA 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
С помощью телескопа «Хаббл» астрономы из США получили яркие и качественные снимки карликовой галактики IC 4870 c нитями голубого газа в центре, сообщила пресс‐служба NASA. Галактика, о которой звездочетам известно еще с 1900 года, находится от нас на расстоянии в 28 миллионов световых лет.
Яркая галактика IC 4870 обладает активным галактическим ядром: яркую центральную область, пылающую настолько ярко, что этот свет оставляет другие области галактики в тени. Такие галактики излучают излучение по всему электромагнитному спектру, от радиоволн до гамма-лучей, в ее центре находится сверхмассивная черная дыра, разъяснили в NASA.
Эмиссионные линии, которые видны на фото, свидетельствуют о сильных выбросах газа. Их скорость может достигать нескольких тысяч километров в секунду. Таких галактик в наблюдаемой нами Вселенной насчитывается всего около одного процента от общего числа спиральных галактик.
NASA открыло для посещения виртуальные космические курорты. Далекие планеты теперь открыты для туристов. Правда, экскурсии в ближайшие сто лет будут виртуальными.
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