Карликовую галактику с ярчайшим ядром сфотографировали в NASA

С помощью телескопа «Хаббл» астрономы из США получили яркие и качественные снимки карликовой галактики IC 4870 c нитями голубого газа в центре, сообщила пресс‐служба NASA . Галактика, о которой звездочетам известно еще с 1900 года, находится от нас на расстоянии в 28 миллионов световых лет.

Яркая галактика IC 4870 обладает активным галактическим ядром: яркую центральную область, пылающую настолько ярко, что этот свет оставляет другие области галактики в тени. Такие галактики излучают излучение по всему электромагнитному спектру, от радиоволн до гамма-лучей, в ее центре находится сверхмассивная черная дыра, разъяснили в NASA.

Эмиссионные линии, которые видны на фото, свидетельствуют о сильных выбросах газа. Их скорость может достигать нескольких тысяч километров в секунду. Таких галактик в наблюдаемой нами Вселенной насчитывается всего около одного процента от общего числа спиральных галактик.

NASA открыло для посещения виртуальные космические курорты. Далекие планеты теперь открыты для туристов. Правда, экскурсии в ближайшие сто лет будут виртуальными.