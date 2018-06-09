SpaceX показала план космического центра во Флориде

Космическая компания SpaceX подала заявку на строительство в Космическом центре Кеннеди, который принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ). Об этом сообщает Business Insider.

Компания Илона Маска хочет возвести диспетчерскую башню, крупный ангар и «ракетный сад» на территории в 27 га. Так в SpaceX хотят поддержать программу запусков многоразовых ракет.

Диспетчерская башня из плана SpaceX

Ангар из плана Spacex

План застройки SpaceX

Диспетчерская башня высотой в 91 м позволит компании следить за запуском ракет и посадкой разгонных модулей. А площадь ангара, по планам компании, составит 12,4 тыс. кв. м. В «ракетном саду» компания хочет выставить такие экспонаты, как разгонные блоки Falcon и космическсие корабли Dragon.

Строительство диспетчерской башни и ангара позволит компании в год совершать до 54 запусков ракеты Falcon 9 и примерно 10 запусков ракеты-носителя Falcon Heavy. Показатель в 64 запуска вдвое превышает цель компании на 2018 год, отмечает издание.

В феврале компания SpaceX запустила тяжелую ракету-носитель с капсулой, в которой находился автомобиль Tesla.

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А в июне космическая компания отложила первый туристический полет вокруг Луны как минимум до середины 2019 года. Изначально планировалось, что первый полет состоится в 2018 году.

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