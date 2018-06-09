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Ученые Татарстана получили грант РФФИ на оценку рисков изменения климата в регионе
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Ученые Татарстана получили грант РФФИ на оценку рисков изменения климата в регионе 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 9 июня. /ТАСС/. Ученые казанского федерального университета (КФУ) получили грант в размере 1,5 млн рублей от Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) на создание модели изменения климата в Татарстане до конца XXI века. Об этом сообщила пресс-служба КФУ в субботу.
"Ученые намерены сформировать модель изменения климата в Татарстане до конца века, чтобы оценить современные риски, связанные с различными катаклизмами. В рамках гранта планируется спрогнозировать изменения климата на территории республики до 2040 года по собственной, сформированной авторами проекта, модели", — отмечается в сообщении.
В реализации проекта задействованы 10 ученых — 9 представляют КФУ и один — сотрудник Всероссийского научно— исследовательского института гидрометеорологической информации — мирового центра данных из Обнинска. Реализация проекта рассчитана на три года.
"Наша кафедра располагает уникальным банком данных о климатических показателях республики за последние несколько десятилетий, начиная с 1966 года по 2016 год. Такими архивными данными в России больше никто не располагает", — цитирует пресс-служба руководителя проекта — заведующего кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессора Юрия Переведенцева.
Российский фонд фундаментальных исследований оказывает финансовую поддержку отечественным ученым. Большое внимание фонд уделяет исследованиям в области естественных наук. Деньги выделяются после многоступенчатой экспертизы на конкурсной основе. Фонд возглавляет академик РАН Владислав Панченко.
Бюджет РФФИ в 2017 году составил 11,5 млрд рублей. Бюджет фонда в 2018 году практически вдвое больше.
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