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Под Самарой нашли самую древнюю палочку чумы
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Под Самарой нашли самую древнюю палочку чумы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Немецкие ученые восстановили геном самой древней палочки чумы, благодаря останкам древних людей, обнаруженных под Самарой. Это были тела двух человек, проживавших около 3,8 тысячи лет назад в эпоху Бронзового века. Они погибли в одно время и были погребены вместе. Найденные на их телах палочки чумы стали самым древним свидетельством этой болезни, известным ученым.
Как сообщает РИА Новости с ссылкой на научные исследования, опубликованные в Германии, известный палеогенетик Йоханнес Краузе уже много лет изучает причины эпидемии чумы, в результате которой вымерла большая часть населения Европы. Ученым удалось доказать, что возбудитель смертельной болезни отличался от более ранних по устройству ДНК, а его переносчиками стали блохи.
Группа Краузе также проводила раскопки в России. В ДНК самарской находки присутствовал ген, необходимый для сохранения жизнидеятельности в желудке блох.
Сравнение геномов чумы укрепило теорию ученых о том, что быстрое расселение индоевропейских народов по Старому Свету могло быть вызвано вспышкой эпидемии, уничтожившей или ослабившей племена охотников-собирателей, заселивших Европу и Азию около 40-35 тысяч лет назад.
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