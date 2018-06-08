Международная группа ученых снимет фильм о «дыхании» молекулы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 8 июня. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко /. Ученые, которые с помощью научной установки European XFEL изучают микромир, в ближайшие два года снимут фильм о том, как движется и «дышит» молекула. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в кулуарах международного конгресса «Лазеры и фотоника» директор European XFEL Роберт Фейденхансл.

Конгресс проходит в Петербурге 4-8 июня с участием 1,5 тыс. российских и зарубежных ученых, инженеров и представителей бизнеса, занимающихся фотоникой, лазерной физикой и квантовыми коммуникациями. В центре внимания участников конгресса — актуальные вопросы научных исследований и тренды на рынке оптоэлектроники, передовые разработки в области лазерных технологий, новых оптических материалов и способы их промышленного применения.

"Мы снимем кино про биомолекулу на нашей установке, покажем, как она дышит, как открываются поры, как работают молекулярные моторчики, которые их открывают при поступлении пищи и закрывают, если приближается опасный объект, например вирус", — рассказал Фейденхансл.

Снять такое кино ученые рассчитывают за счет высокого разрешения снимков, которые можно получить на научной установке, и соединения множества кадров, на которых фиксируются движения. «Так глубоко в микромир еще никто не заглядывал, поэтому названия для жанра будущего фильма пока не придумали. Как только работа будет закончена, ее покажут ученым самых разных специальностей, чтобы они могли использовать эти данные для исследований в своих областях», — пояснил заведующий кафедрой физико-эпитаксиальных наноструктур Владимир Дубровский

Подобные эксперименты уже идут в Стэнфорде, сообщил научный директор European XFEL, профессор Университета ИТМО Сергей Молодцов . Однако американские ученые, добавил он, используют схожую установку, но с меньшим разрешением: 100 импульсов в секунду, а установка European XFEL позволяет получать 30 тыс. импульсов в секунду.