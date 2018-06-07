Человеческая рука может светить благодаря 3D-принтеру

Новый 3D-принтер может напечатать электрическую цепь прямо на коже человека. Устройство способно реагировать на случайные движения и подергивания и подстраиваться под них. Благодаря новой разработке на руке можно разместить лампочку, и она будет светить. О разработке рассказано в статье, опубликованной в журнале Advanced Materials.

Существует множество технологий 3D-печати, которые позволяют печатать разными материалами на на разных поверхностях. Однако во всех случаях необходимо, чтобы основа, на которой происходит печать, была неподвижна. Вопрос о 3D-печати прямо на человеке осложняется тем, что полностью обездвижить тело без применения специальных средств невозможно. Ученые из Университета Миннесоты подошли к вопросу с другой стороны и научили 3D-принтер подстраиваться под непроизвольные движения мышц.

Исследователи использовали в разработке технологию компьютерного зрения. Перед началом печати на нужную область кожи наносятся метки, которые считывает компьютер. В процессе печати этот участок может двигаться практически как угодно — алгоритм компьютерного зрения по меткам считывает все изменения положения и сам подстраивает под них 3D-принтер.

В эксперименте, представленном в исследовании, ученые напечатали из проводящего материала электрический контур на тыльной стороне ладони, а в его центр поместили светодиодную лампочку. Если поднести близко к контуру беспроводной источник питания — лампочка загорится. Электрочернила держатся около двух часов, а смыть их можно обычной водой.