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В Севастополе запустили программу участия школьников в фундаментальных исследованиях
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В Севастополе запустили программу участия школьников в фундаментальных исследованиях 

ТАСС 51 минуту назад
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и власти Севастополя запустили первую в России программу, предусматривающую участие школьников в фундаментальных научных исследованиях, сообщает пресс— служба РФФИ.
Как пояснили в Фонде, смысл схемы в том, что в исследовательский проект, возглавляемый профессиональным ученым и финансируемый грантом РФФИ, включаются молодые ученые, аспиранты, студенты, а также школьники, ведущие свой сектор работ. Благодаря такому подходу молодежь оказывается вовлечена в науку, заявляет свои имена в научных публикациях, занимается реализацией академических разработок.
"Этот проект дает возможность отобрать лучших талантливых детей и дать им сразу возможность работать с лучшими учеными Севастополя. Это не баловство, не игра в науку, а реальное участие в серьезных научных исследованиях. Мы охватим весь спектр наук, но все же постараемся сделать акцент в исследованиях на тех проблемах и задачах, которые наиболее свойственные региону", — приводятся в сообщении слова главы РФФИ Владислава Панченко.
"Подать заявки на конкурс могут любые научные коллективы города, но, естественно, те, где превалирует молодежь", — отмечается в сообщении.
Победителей будет определять экспертный совет в ходе нескольких этапов. Сумма, которую получит каждый проект, составит от 2 млн до 3 млн рублей. Финансирование грантов поровну обеспечат фонд и правительство Севастополя.
"Важно, что в основном все задачи наших конкурсов направлены на фундаментальные исследования в интересах социально-экономических проблем конкретного региона. Благодаря инициативе Севастополя и всемерной поддержке властей, мы сформировали программу «Наставник», в рамках которой под руководством ведущих ученых молодые специалисты будут реализовывать свои проекты", — отметил Панченко.
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