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НАСА собралось коммерциализировать МКС
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НАСА собралось коммерциализировать МКС 

Деловая газета «Взгляд» 20 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США работает над планами по коммерциализации Международной космической станции, сообщил глава НАСА Джим Бриденстайн.
Он сообщил The New York Times, что в настоящее время содержание МКС обходится почти в 4 млрд долларов в год.
Бриденстайн сообщил, что НАСА рассмотрит «ряд вариантов», чтобы сделать возможным частную эксплуатацию космической станции. Некоторые из них, по его словам, предусматривают, что МКС перестанет существовать в нынешнем виде. В частности, станцию могут разделить на несколько компонентов, некоторые из которых могут быть отключены.
В то же время, по его словам, никакого решения пока принято не было.
Ранее Роскосмос сообщал, что Россия планирует окупать 50% затрат на эксплуатацию Международной космической станции за счет коммерциализации. Гендиректор госкорпорации Игорь Комаров говорил о необходимости запустить три дополнительных модуля на международную космическую станцию, что поможет сделать к 2021 году российский сегмент МКС автономным.
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