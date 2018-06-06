Нейросеть научили проходить психологические тесты 

Программную математическую модель, построенную по принципу функционирования сетей нервных клеток живого организма, обучили проходить психологические тесты. Теперь нейросеть может проанализировать «пятна Роршаха», сообщает «Русская планета».
Разработка принадлежит учёным из США — при использовании обучающей выборки различных изобразительных интерпретаций программную модель научили проходить психодиагностический тест для исследования личности, опубликованный в 1921 году швейцарским психиатром Германом Роршахом. Рассматривая пятна, нейросеть способна выдать результаты того, что искусственный интеллект видит на картинке, к примеру, смерть или вазу с цветами. Экспертам удалось доказать, что выбор нейросети зависит от обучающей модели, на которой строилась программа нейросети.