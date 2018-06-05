Ещё
Физики из России и Британии создают «звуковой» квантовый компьютер
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Физики из России и Британии создают «звуковой» квантовый компьютер 

РИА Новости 58 минут назад
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российские и британские ученые выяснили, что кубиты, квантовые ячейки памяти, могут взаимодействовать с акустическими волнами, что позволяет использовать их для передачи информации в квантовом компьютере. Их выводы были представлены в журнале Physical Review Letters.
"Нам удалось показать, что искусственные атомы могут взаимодействовать с источниками поверхностных акустических волн. Они могут стать основой миниатюрных квантовых вычислительных приборов благодаря тому, что длина этих колебаний на пять порядков меньше, чем у их электромагнитных аналогов", — пишут Олег Астафьев из Московского Физтеха в Долгопрудном и его коллеги из ряда других российских вузов.
Астафьев, сотрудники его лаборатории и зарубежные коллеги уже долгое время работают над созданием кубитов на базе сверхпроводниковых материалов и так называемых переходов или контактов Джозефсона, представляющих собой два кусочка сверхпроводника, разделенных тонким слоем изолирующего материала.
Кубиты, построенные из нескольких джозефсоновских контактов, ведут себя как искусственные аналоги реальных атомов. Они могут находиться в основном и возбужденном состоянии, излучать и поглощать фотоны, а также исполнять другие физические «трюки», характерные для водорода, кислорода и других «кирпичиков», из которых сложен окружающий нас мир.
Сегодня, как рассказывают Астафьев и его коллеги, ученые используют приемники и излучатели микроволнового излучения для того, чтобы считывать и записывать информацию в сверхпроводящие кубиты.
Благодаря достаточно большой длине волны, равной примерно сантиметру, подобные приборы нельзя сделать компактными и ужать до размеров, пригодных для их «имплантации» внутрь чипов. Вдобавок, эти же ограничения не позволяют поместить внутри одного такого считывателя квантовых данных сразу несколько кубитов, взаимодействующих с разными типами волн.
Все эти проблемы, как заметили британские и российские ученые, можно решить, если заменить микроволновое излучение на другой, более удобный источник колебаний — обычные акустические волны. Их длина на несколько порядков меньше, что позволяет создавать более качественные и миниатюрные «клетки» для кубитов, в которые, к тому же, можно помещать сразу несколько искусственных атомов на базе переходов Джозефсона.
Руководствуясь этой идеей, Астафьев и его коллеги создали устройство, которое позволяет осуществлять подобные «акустические» квантовые операции, поместив кубит между двумя акустическими «зеркалами» и генераторами поверхностных звуковых волн.
Эти устройства, как объясняют ученые, преобразуют колебания переменного электрического тока в звуковые волны, «гуляющие» по поверхности пластины, к которой были прикреплены зеркала и кубит, и взаимодействующие с ним. Одно из них служит источником подобных волн, а второе — считывает их и извлекает информацию о состоянии кубита из них.
Охладив всю эту конструкцию до температур, близких к абсолютному нулю, ученые проверили, смогут ли звуковые волны «уловить» квантовую природу колебаний, возникающих внутри кубита. Их замеры показали, что подобная установка может и считывать, и записывать информацию внутрь кубитов, не мешая их работе, что позволяет им оставаться стабильными очень долгое время.
Все это, как отмечают ученые, позволяет в принципе заменить все электромагнитные части квантовых вычислительных систем на их акустические аналоги, что уменьшит их размеры и, возможно, сделает квантовые компьютеры более стабильными и просто устроенными.
РИА Новости: последние новости
Ученые нашли способ восстановить зубную эмаль Исследование: в России сократился уровень использования "пиратского" ПО С космодрома Восточный в декабре запустят несколько наноспутников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский режиссёр покончил с собой56
Банки получили право блокировать карты россиян144
В Донбассе погиб брат Гонгадзе46
Поклонская ответила на обвинения в безумии79
Путин осадил журналиста по-немецки179
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
01:39
Порошенко назвал цель «убийства» Бабченко
Украина В мире
01:11
Хозяин сафари-парка атаковал львов тапком
Происшествия
00:38
Турция использовала С-400 для шантажа Америки
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение