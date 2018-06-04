Ученые СФУ повысили чувствительность биосенсора для анализа токсичности воды

МОСКВА , 4 июня. / ТАСС /. Повысить чувствительность биосенсора, способного анализировать воду и продукты питания на токсичность, с помощью наночастиц золота смогли ученые Сибирского федерального университета (СФУ), сообщила ТАСС одна из авторов исследования, младший научный сотрудник лаборатории биолюминесцентных биотехнологий университета Мария Кириллова

Основным компонентом биосенсора, над которым работают ученые СФУ, является биомодуль, представляющий собой ферменты светящихся организмов. В благоприятных условиях ферменты испускают свет, который фиксирует специальный прибор — люминометр. Однако в присутствие токсических веществ, это свечение снижается. По интенсивности испускаемого света ученые могут судить о качестве или безопасности той или иной продукции.

"Но у каждой системы есть свой предел: так, невозможно определить очень малые концентрации токсикантов в пробе. Поэтому и была выдвинута идея об увеличении чувствительности такого теста с помощью наночастиц золота. Свет, испускаемый в ходе ферментативной реакции, встречается с наночастицами и отражается от них, но с увеличением интенсивности в несколько десятков раз. Такое явление получило название «увеличение биолюминесценции металлами», — рассказала Кириллова.

В ходе экспериментов, которые проводились в лабораториях СФУ, ученые столкнулись с проблемой нестабильности наночастиц золота, их коагуляции, то есть слипания. В качестве стабилизатора ведущий автор исследования, сотрудник лаборатории биолюминесцентных биотехнологий Раджев Ранджан предложил покрыть наночастицы золота липидной смесью. В итоге было установлено, что предложенный способ работает.

"В настоящее время явление усиления светового сигнала с помощью наночастиц металлов активно изучается во всем мире, однако чаще исследуют усиление флуоресценции. Работ по применению этого метода для усиления свечения биолюминесцентных ферментов практически нет", — отметила Кириллова.

Полученные результаты ученые в дальнейшем планируют применить для создания высокочувствительного биосенсора, который позволит проводить анализ на токсичность воды и продуктов, купленных в супермаркете.