Зонд «Хаябуса-2» начал сближение с астероидом Рюгю

МОСКВА , 4 июн — РИА Новости . Японский зонд «Хаябуса-2» успешно завершил последнюю серию маневров и разгонных процедур, которые вывели его на «финишную прямую» на пути к астероиду Рюгю. Его изучение начнется в ближайшие недели, сообщает сайт JAXA.

"Последняя, третья фаза разгона «Хаябусы-2» была завершена на этих выходных — двигатели проработали 2426 часов и разогнали аппарат на 393 метров в секунду. Когда зонд приблизится к астероиду, мы определим их точное положение, используя системы радио— и оптической навигации", — отметили представители агентства.

Зонд «Хаябуса-2», целью которого является изучение и забор проб с астероида Рюгю, был запущен в космос в начале декабря 2014 года. Он вернет на землю первые 100% «чистые» пробы первичной материи Солнечной системы.

Предшественник аппарата, зонд «Хаябуса», был запущен в космос в мае 2003 года. Это единственный космический аппарат, совершивший посадку и взлет с поверхности космического тела за пределами системы Земля-Луна. В 2005 году он совершил посадку на астероид Итокава, однако из-за неполадок взятие проб грунта прошло не по плану.

Его наследник, как ожидают специалисты JAXA, вернется к Земле в конце 2020 года, если все процедуры по забору грунту пройдут по плану, и капсула с образцами материи не повредится при посадке на поверхность нашей планеты.

Забор грунта, несмотря на то, что «Хаябуса-2» уже достигла Рюгю, произойдет совсем нескоро. Сначала зонд должен определить свою точную орбиту и скорректировать ее, если возникнет такая необходимость, а затем — всесторонне изучить структуру недр и рельеф астероида.

Только после этого межпланетная станция сблизится с поверхностью Рюгю и сбросит на нее своеобразный «взрывпакет», который обнажит и выбросит нетронутый материал из недр астероида. «Хаябуса-2» соберет эту пыль и гальку, левитирующую в вакууме, во время второго пролета над этой точкой.

После завершения «шахтерских работ» японский зонд опустит на поверхность астероида мобильный аппарат MASCOT, созданный специалистами Космического агентства Германии , DLR.

Этот микроровер будет изучать структуру недр астероида на протяжении примерно двух «дней» и наблюдать за окружающими его магнитными полями, используя «Хаябусу-2» как систему связи с Землей. В общей сложности ученые ожидают получить около 16 часов астероидных «видеосъемок», если батареи MASCOT не выйдут из строя.