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В ИКИ РАН выбрали нового директора
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В ИКИ РАН выбрали нового директора 

Управа района Коньково 51 минуту назад
Фото: Управа района Коньково
Новым директором Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) стал Анатолий Петрукович. Свои голоса за него отдали больше половины сотрудников ИКИ РАН, принявших участие в выборах, которые состоялись 29 мая.
Анатолий Петрукович — профессор кафедры космической физики МФТИ. Работает в ИКИ РАН уже 27 лет. С 2011 года — член-корреспондент РАН.
Конкуренцию Анатолию Петруковичу на этих выборах составил заместитель директора по научной работе, заведующий лабораторией отдела Астрофизики высоких энергий ИКИ РАН Александр Анатольевич Лутовинов. Он работает в ИКИ РАН с 1992 года, является доктором физико-математических наук, профессором РАН, специалистом в области астрофизики высоких энергий, релятивистских компактных объектов и аккреции.
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