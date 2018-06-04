В ИКИ РАН выбрали нового директора

Новым директором Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) стал Анатолий Петрукович. Свои голоса за него отдали больше половины сотрудников ИКИ РАН, принявших участие в выборах, которые состоялись 29 мая.

Анатолий Петрукович — профессор кафедры космической физики МФТИ. Работает в ИКИ РАН уже 27 лет. С 2011 года — член-корреспондент РАН.