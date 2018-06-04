Избран новый директор ИКИ РАН

В ИКИ РАН выбрали нового директора. Им стал Анатолий Алексеевич Петрукович. Он набрал больше половины голосов работников, принявших участие в выборах. Голосование прошло 29 мая.

На должность директора ИКИ РАН, помимо Петруковича, также претендовал Александр Анатольевич Лутовинов

Анатолий Петрукович — профессор кафедры космической физики МФТИ. Работает в ИКИ РАН уже 27 лет. С 2011 года — член-корреспондент РАН.