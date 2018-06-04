Ещё
Избран новый директор ИКИ РАН
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Избран новый директор ИКИ РАН 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
В ИКИ РАН выбрали нового директора. Им стал Анатолий Алексеевич Петрукович. Он набрал больше половины голосов работников, принявших участие в выборах. Голосование прошло 29 мая.
На должность директора ИКИ РАН, помимо Петруковича, также претендовал Александр Анатольевич Лутовинов
Анатолий Петрукович — профессор кафедры космической физики МФТИ. Работает в ИКИ РАН уже 27 лет. С 2011 года — член-корреспондент РАН.
Ранее Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) возглавлял академик Лев Зеленый. Лев Зеленый не мог быть переизбран директором Института космических исследований (ИКИ) РАН, поскольку у него уже шел третий срок руководства, а по правилам можно только два раза быть главой института.
Коньково: последние новости
В ИКИ РАН прошел семинар, посвященный изучению ионосферы Марса На протяжении всего чемпионата мира по футболу в зоопарке будут работать пункты сбора пластика Столицу к чемпионату мира по футболу украсят приветственные флаги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России пригрозили потерей Петербурга549
В Императорском доме заявили о безумии Поклонской410
Магистр «Что? Где? Когда?» получил клюшкой в лоб29
Скончался Леонид Неведомский11
Актер Тимур Миргалимов найден мертвым14
Видео
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
04:35
Киселев оправдался за «нестыковку» с Ким Чен Ыном
Общество
01:35
Лайнер сбил туриста с ног воздухом
Происшествия
02:37
«Шёл за хлебом — был убит»: «смерть» Бабченко высмеяли
Общество
05:29
В Императорском доме заявили о безумии Поклонской
Общество
03:06
Пескова спросили про ситуацию с бензином
Политика
00:54
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Новости Москвы Общество
04:10
Магистр «Что? Где? Когда?» получил клюшкой в лоб
Шоу-бизнес Другое
03:45
«Путин получает всё, а США — ничего»
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение