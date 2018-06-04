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Создана система, позволяющая людям с протезами чувствовать прикосновения
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Создана система, позволяющая людям с протезами чувствовать прикосновения 

Ридус 30 минут назад
Группа ученых из Стэнфорда презентовала искусственную сенсорную нервную систему, которая поможет не только пациентам с протезами, но и роботам.
С помощью инновационной системы люди с протезированием смогут почувствовать прикосновения, а роботам это нужно для лучшего приспособления к окружающей среде, например, различать температуру и учиться разным реакциям, — пояснили разработчики.
Это изобретение на один шаг приблизило ученых к созданию искусственной кожи. Искусственная нервная система позволит восстановить физические ощущения для людей с ампутированными частями тела.
Пока создать кожу, которая смогла бы не только прижиться, но и выполнять все положенные функции, не удается. Это сложная задача, так как настоящая кожа — это сложная система организма, которая защищает наши ткани, а также выполняет функции восприятия.
«Эта искусственная сенсорная нервная система — шаг к созданию сенсорных нейронных сетей, подобных коже, для всех видов применения», пишет автор исследования Жен Бао.
Как объяснили разработчики, система состоит из множества сенсорных датчиков, которые чувствуют малейшие прикосновения. Затем система посылает сигналы в гибкий электронный нейрон.
Полученный сигнал начинает стимулировать искусственный синаптический транзистор, смоделированный на основе синапсов человека. Такие синапсы умеют не только принимать и передавать сигналы, но и хранить информацию.
Пока искусственная нервная система еще не может достичь скорости настоящей, но ученые работают над этим.
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