«Известия»: ученые проверят содержание тяжелых изотопов в воздухе на МКС

В российском сегменте Международной космической станции (МКС) намерены проверить воздух на тяжелые изотопы, а также выяснить как они влияют на организм членов экипажа. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, исследование планируется провести в 2019 году.

Как отмечается, тяжелые изотопы образуются в ходе работы установок для производства кислорода и очистки воздуха на станции.

По словам экспертов, скопление тяжелых изотопов в клетках организма может привести к развитию сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Ранее сообщалось, что в степи Казахстана, недалеко от города Жезказган приземлилась спускаемая капсула корабля «Союз МС-07» с тремя членами экипажа МКС.