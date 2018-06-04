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«Известия»: ученые проверят содержание тяжелых изотопов в воздухе на МКС
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«Известия»: ученые проверят содержание тяжелых изотопов в воздухе на МКС 

Газета.Ru 9 минут назад
В российском сегменте Международной космической станции (МКС) намерены проверить воздух на тяжелые изотопы, а также выяснить как они влияют на организм членов экипажа. Об этом пишет газета «Известия».
По данным издания, исследование планируется провести в 2019 году.
Как отмечается, тяжелые изотопы образуются в ходе работы установок для производства кислорода и очистки воздуха на станции.
По словам экспертов, скопление тяжелых изотопов в клетках организма может привести к развитию сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Ранее сообщалось, что в степи Казахстана, недалеко от города Жезказган приземлилась спускаемая капсула корабля «Союз МС-07» с тремя членами экипажа МКС.
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