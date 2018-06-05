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Двухметровый астероид сгорел в небе над Африкой
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Двухметровый астероид сгорел в небе над Африкой 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Астероид диаметром около двух метров сгорел в верхних слоях атмосферы над Африкой. Как сообщил в понедельник интернет-портал Space.com со ссылкой на специалистов Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (НАСА), астероид, получивший обозначение 2018LA, вошел в атмосферу над Ботсваной со скоростью 17 км/ сек.
Первыми небесное тело обнаружили в субботу сотрудники обсерватории в окрестностях Таксона (штат Аризона). В тот момент астероид находился на удалении 384 тыс. километров от Земли. Для наблюдений была задействована система автоматического слежения Scout.
"Это лишь третий случай, когда удалось заранее рассчитать высокую вероятность падения астероида на Землю", — отметил Пол Чодас, руководитель Центра изучения объектов в околоземном пространстве при Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадине (штат Калифорния). По его данным, первый такой случай произошел 7 октября 2008 года, когда астероид диаметром около 4 метров, получивший обозначение 2008ТС3 удалось засечь за 19 часов до того, как он вошел в атмосферу над Суданом. В январе 2014 года астероид 2014АА смогли обнаружить за несколько часов до того, как он сгорел над Атлантикой. Все три астероида были зафиксированы в рамках Небесного обзора по программе Catalina Sky Survey.
Со своей стороны Линдли Джонсон, представитель отдела НАСА, занимающегося наблюдением за небесными телами, которые могут представлять угрозу для Земли, отметил, что 2018LA «оказался гораздо меньшим по размеру объектом, чем те, которые мы должны засекать и о которых должны предупреждать». «Это событие позволило нам проверить наши возможности и добавило уверенности в точности наших компьютерных моделей, разработанных для предсказания возможных угроз, — добавил он. — Это значит, что модели пригодны и для прогнозирования угроз со стороны более крупных космических объектов».
В начале марта нынешнего года астероид диаметром около 7 метров, получивший обозначение 2018DV1, прошел в 113 тыс. километров от Земли, а 7 марта значительно более крупный астероид 2017VR12, диаметр которого оценивается от 150 до 470 метров, сблизился с Землей на 1,4 млн километров.
5 февраля, по данным НАСА, мимо Земли на расстоянии 4,2 млн километров прошел астероид 2002AJ129, диаметр которого оценивается от 0,5 до 1,2 км, а в середине декабря прошлого года на расстоянии 10,3 млн километров от Земли прошел астероид Фаэтон, диаметр которого оценивается в 6 км. В момент наибольшего сближения 16 декабря он находился от нашей планеты на расстоянии в 27 раз большем, чем расстояние до Луны. На такое же расстояние он подходил к Земле в 1974 году, а следующее сближение произойдет 14 декабря 2093 года.
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