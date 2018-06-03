«Новое 11 сентября»: США грозит мощная кибератака

«Новое 11 сентября»: эксперты прогнозируют разрушительную кибератаку на США

"Следующим Перл-Харбором" для США будет кибератака разрушительных масштабов, полагают многочисленные эксперты в сфере безопасности. По их мнению, вопрос не в том, случится ли такая атака, а лишь в том, когда это произойдет, сообщает CNBC.

"Думаю, самая ужасная кибератака получит собственное имя (как 11 сентября или Перл-Харбор) и будет связана с чем-то более пугающим, чем все, о чем мы уже думали", — заявила на ежегодном форуме Организации экономического сотрудничества и развития в Париже профессиональный хакер и эксперт по кибербезопасности Тара Уиллер.

Во втором полугодии 2017 года кибератаке в тот или иной момент подвергались почти 40 процентов всех систем управления в промышленности и критической инфраструктуры. При этом во многих компаниях критически важные системы до сих пор работают на устаревших операционных системах наподобие Windows XP или на других платформах, дыры в безопасности которых невозможно "залатать". А многие устройства так называемого "Интернета вещей" не "латаются" по определению. В частности, по словам Уилер, крайне плохо защищена жизненно важная инфраструктура США в здравоохранении и транспортной сфере, а люди не обращают на это внимания.

Уилер не одинока в своих мрачных прогнозах: ни в одном докладе IT-компаний или исследователей в этой сфере не говорится о том, что угроза кибератак снижается. В докладе Всемирного экономического форума о глобальных рисках в 2018 году кибератаки и кибервойны названы третьей по значимости угрозой в ближайшие пять лет, уступая лишь природным катастрофам и экстремальным погодным явлениям.

Бывший командующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис ранее заявлял, что США движутся "компьютерному Перл-Харбору", который может произойти либо в сфере электроэнергетики, либо в финансовом секторе.