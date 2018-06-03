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«Новое 11 сентября»: США грозит мощная кибератака
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«Новое 11 сентября»: эксперты прогнозируют разрушительную кибератаку на США 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
"Следующим Перл-Харбором" для США будет кибератака разрушительных масштабов, полагают многочисленные эксперты в сфере безопасности. По их мнению, вопрос не в том, случится ли такая атака, а лишь в том, когда это произойдет, сообщает CNBC.
"Думаю, самая ужасная кибератака получит собственное имя (как 11 сентября или Перл-Харбор) и будет связана с чем-то более пугающим, чем все, о чем мы уже думали", — заявила на ежегодном форуме Организации экономического сотрудничества и развития в Париже профессиональный хакер и эксперт по кибербезопасности Тара Уиллер.
Во втором полугодии 2017 года кибератаке в тот или иной момент подвергались почти 40 процентов всех систем управления в промышленности и критической инфраструктуры. При этом во многих компаниях критически важные системы до сих пор работают на устаревших операционных системах наподобие Windows XP или на других платформах, дыры в безопасности которых невозможно "залатать". А многие устройства так называемого "Интернета вещей" не "латаются" по определению. В частности, по словам Уилер, крайне плохо защищена жизненно важная инфраструктура США в здравоохранении и транспортной сфере, а люди не обращают на это внимания.
Уилер не одинока в своих мрачных прогнозах: ни в одном докладе IT-компаний или исследователей в этой сфере не говорится о том, что угроза кибератак снижается. В докладе Всемирного экономического форума о глобальных рисках в 2018 году кибератаки и кибервойны названы третьей по значимости угрозой в ближайшие пять лет, уступая лишь природным катастрофам и экстремальным погодным явлениям.
Бывший командующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис ранее заявлял, что США движутся "компьютерному Перл-Харбору", который может произойти либо в сфере электроэнергетики, либо в финансовом секторе.
Глава производителя вооружений Raytheon International Джон Харрис недавно назвал кибератаки "крупнейшей угрозой глобальной безопасности". Не добавляет оптимизма и то, что кибервойны асимметричны по своей природе: как подчеркивает Тара Уилер, помимо государств с враждебными намерениями доступ к средствам кибератак потенциально есть у каждого, обладающего достаточными навыками, чтобы их использовать.
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