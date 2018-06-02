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«Спутники-кубики» NASA направились в сторону Марса
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«Спутники-кубики» NASA направились в сторону Марса 

Hi-News.ru 35 минут назад
Фото: Hi-News.ru
На протяжении всей недели два спутника CubeSat — MarCO-A и MarCO-B — активировали свои двигательные системы, чтобы выйти на путь к Марсу. Этот корректирующий траекторию маневр позволяет космическим аппаратам проложить точный маршрут через космос к Красной планете после запуска. Оба CubeSat успешно осуществили маневр; точно такой же процесс прошел космический аппарат NASA InSight 22 мая.
Пара CubeSat, запущенных 5 мая в рамках миссии Mars Cube One (MarCO), наряду с посадочным аппаратом InSight, должны направлять последний к Марсу. Сам же InSight должен приземлиться на планету 26 ноября. Кубики будут передавать на Землю данные об InSight по мере входа аппарата в атмосферу и попытки приземлиться. MarCO не будут собирать никаких научных данных, их основная задача — проверка миниатюрных технологий коммуникации и навигации, которые могут проложить путь для будущих CubeSat, отправленных на другие планеты.
Как MarCO-A, так и B успешно завершили набор коммуникационных тестов за последние пару недель, сообщил Джон Бейкер, менеджер программ планетарных микроспутников в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL). JPL разработала CubeSat и руководит миссией.
«Наша главная задача — продемонстрировать, как недорогие технологии CubeSat могут быть использованы в глубоком космосе в первый раз», говорит Бейкер. «И раз MarCO вышли на путь к Марсу, мы уже достигли с ними большего, чем любые „кубсаты“ до них».
В то время как MarCO-A скорректировал свой курс на Марс относительно гладко, MarCO-B столкнулся с неожиданными проблемами. Его маневр был меньше из-за разгерметизации клапана, которую инженеры отслеживали несколько недель. Утечка приводила к небольшим изменениям траектории. Понадобится еще несколько недель, чтобы наладить движение спутников.
Если «кубсаты» дойдут до Марса, они попытаются передать на Землю данные о приземлении InSight. Впрочем, последний будет полагаться не только на «кубики» в передаче данных; частично эту работу будет проводить Mars Reconnaissance Orbiter.
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