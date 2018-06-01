10 самых дорогих космических миссий

Москва , 1 июня — «Вести. Экономика». С самых древних времен люди ищут ответы на свои многочисленные вопросы о жизни на земле. Часто люди пытаются найти ответы на свои вопросы, глядя в небо и наблюдая за движением небесных тел. С развитие космонавтики наблюдения за космосом вышли на иной уровень. Теперь на космические проекты тратятся огромные суммы денег. Ниже мы расскажем о самых дорогих космических проектах в истории. 10. Марсоход Curiosity: $2.5 млрд

Марсоход представляет собой автономную химическую лабораторию. Марсоход Curiosity прибыл на Марс 6 августа 2012 года. Изначально предполагалось, что бюджет составит $650 млн, однако в итоге стоимость проекта выросла более чем вдвое и достигла $2.5 млрд 9. Кассини-Гюйгенс: $3.26 млрд

Кассини-Гюйгенс — автоматическая межпланетная станция, созданная совместно НАСА Европейским космическим агентством и Итальянским космическим агентством для исследования планеты Сатурн, его колец и спутников. Комплекс состоял из орбитальной станции «Кассини» и спускаемого аппарата с автоматической станцией «Гюйгенс», предназначенной для посадки на Титан. "Кассини-Гюйгенс" была запущена 15 октября 1997 года. 1 июля 2004 года после торможения вышла на орбиту спутника Сатурна. 25 декабря того же года спускаемый аппарат отделился от орбитальной станции и 14 января 2005 года вошёл в атмосферу Титана, обеспечив мягкую посадку автоматической станции на его поверхность. Первоначально миссия была запланирована до 2008 года, однако впоследствии продлена до лета 2010 года. 3 февраля 2010 года было объявлено о дальнейшем продлении программы до 2017 года 8. Орбитальная станция «Мир»: $4.2 млрд

"Мир" — советско-российская пилотируемая научно-исследовательская орбитальная станция, функционировавшая в околоземном космическом пространстве с 20 февраля 1986 года по 23 марта2001 года. Базовый блок был выведен на орбиту ракетой-носителем Протон. Первая многомодульная обитаемая орбитальная станция. Спроектирована «НПО Энергия». В состав станции входили следующие модули: Базовый блок, «Квант-1», «Квант-2», «Кристалл», «Спектр», Стыковочный модуль, «Природа», Основой для модулей послужили станции серии «Салют». Станция была обитаема с 13 марта 1986 года по 16 июня 2000 года. Обслуживалась кораблями серий «Союз» и «Прогресс». Провела 5511 суток на орбите Земли, из них 4594 дня была обитаема, совершив 86 331 оборот вокруг планеты. За время существования станции на ней было проведено более 23000 экспериментов, поставлены два рекорда продолжительности пребывания в космосе Валерием Поляковым Шеннон Лусид . На станции побывали 104 космонавта из 12 стран в составе 28 экспедиций. В открытый космос вышли 29 космонавтов и 6 астронавтов. Были произведены первые эксперименты над растениями. 7. ГЛОНАСС: $4.7 млрд

Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) — российская спутниковая система навигации, одна из двух полностью функционирующих на сегодня систем глобальной спутниковой навигации. Основой системы являются 24 спутника, движущихся над поверхностью Земли в трёх орбитальных плоскостях с наклоном орбитальных плоскостей 64,8° и высотой орбит 19400 км. В настоящее время развитием проекта ГЛОНАСС занимается Роскосмос, АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва" и АО Российские космические системы. 6. Спутниковая система навигации Галилео: $6.3 млрд

"Галилео" — совместный проект спутниковой системы навигации Европейского союза и Европейского космического агентства, является частью транспортного проекта Трансъевропейские сети. Система предназначена для решения геодезических и навигационных задач. В последнее время всё больше производителей ГССН-оборудования интегрируют в свои спутниковые приёмники и антенны возможность принимать и обрабатывать сигналы со спутников «Галилео», этому способствует достигнутая договорённость о совместимости и взаимодополнении с системой NAVSTAR GPS третьего поколения. Финансирование проекта будет осуществляться в том числе за счёт продажи лицензий производителям приёмников. 5. Космический телескоп имени Джеймса Уэбба: $8.8 млрд

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба — орбитальная инфракрасная обсерватория, которая предположительно заменит космический телескоп «Хаббл». Проект представляет собой результат международного сотрудничества 17 стран, во главе которых стоит NASA, со значительным вкладом Европейского и Канадского космических агентств. Текущие планы предусматривают, что телескоп будет запущен с помощью ракеты «Ариан-5» весной 2020 года. В этом случае первые научные исследования начнутся осенью 2020 года. Срок работы телескопа составит не менее пяти лет. 4. GPS: $12 млрд

GPS — спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположение во всемирной системе координат WGS 84. Позволяет в любом месте Земли (исключая приполярные области), почти при любой погоде, а также в околоземном космическом пространстве определять местоположение. Система разработана, реализована и эксплуатируется Министерством обороны США , при этом в настоящее время доступна для использования для гражданских целей — нужен только навигатор или другой аппарат (например, смартфон) с GPS-приёмником. 3. Программа «Аполлон»: $25.4 млрд

Программа «Аполлон» — программа пилотируемых космических полётов космического агентства США НАСА, принятая в 1961 году с целью осуществления первой пилотируемой высадки на Луну и завершённая в 1975 году. 2. МКС: $160 млрд

Япония, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Международная космическая станция— пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. МКС — совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран: США, Россия Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия Швеция . 1. Программа Спейс Шаттл: $209 млрд

Программа по созданию космических челноков разрабатывалась компанией North American Rockwell и группой ассоциированных подрядчиков по поручению НАСА с 1971 года. Разработка и опытно-конструкторские работы велись в рамках совместной программы НАСА и ВВС. При создании системы использовался ряд технических решений для лунных модулей программы «Аполлон» 1960-х годов. Всего было построено пять шаттлов (два из них погибли в катастрофах) и один прототип. Полеты в космос осуществлялись с 12 апреля 1981 года по 21 июля 2011 года.