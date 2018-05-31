Обнаружена еще 121 планета с возможно обитаемыми спутниками

Все мы слышали о поисках жизни на других планетах. Но как насчет поисков на других лунах? В работе, которая скоро появится в Astrophysical Journal, ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде и Университета Южного Квинсленда обнаружили еще более сотни гигантских планет, рядом с которыми могут быть спутники, возможно, с жизнью. Эта работа направит телескопы будущего, которые займутся исследованием далеких миров и поиском биосигнатур жизни. С тех пор, как в 2009 году был запущен телескоп NASA «Кеплер», ученые нашли тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы и назвали их экзопланетами. Основная цель миссии «Кеплера» — находить планеты, которые находятся в потенциально обитаемой зоне звезды, чтобы не было ни жарко, ни холодно и вода могла существовать в жидком виде. А где вода, там может быть и жизнь.

Твердые планеты земного типа — основные кандидаты в поиске планет с жизнью, потому что некоторые из них могут быть геологически и атмосферно похожи на Землю. Еще одно место для поиска — газовые гиганты, которые были обнаружены в ходе миссии «Кеплера» в большом количестве. Хотя на самих газовых гигантах жизнь вряд ли будет чувствовать себя хорошо, если взять для примера Юпитер, рядом с таким гигантом может быть много твердых спутников, экзолун, поддерживающих жизнь.

«В настоящее время известно 175 лун на орбитах восьми планет в нашей Солнечной системе. Хотя большинство из них принадлежат Сатурну и Юпитеру, которые находятся за пределами обитаемой зоны Солнца, в других солнечных системах все может быть иначе», говорит Стивен Кейн , доцент планетарной астрофизики Калифорнийского университета. «Включение твердых экзолун в наш поиск жизни в космосе здорово расширит список мест интереса».

Ученые нашли 121 гигантскую планету, которые вращаются в пределах обитаемой зоны своих звезд. Эти газообразные планеты с радиусом в три раза больше земного не так распространены, как планеты земного типа, но должны поддерживать по несколько крупных лун.

Есть мнение, что эти экзолуны могут обеспечить жизнь приятными условиями, возможно, даже лучшими, чем на Земле. Потому что они получают энергию не только от своей звезды, но и от излучения планеты. До сих пор не было подтверждено существование ни одной экзолуны.

«Теперь, когда мы создали базу данных известных гигантских планет в обитаемой зоне своих звезд, наблюдения за лучшими кандидатами на поддержание экзолун помогут улучшить ожидаемые свойства экзолун. Наши будущие исследования помогут проинформировать создателей будущих телескопов о том, как было бы лучше искать, обнаруживать и изучать эти экзолуны, их свойства и признаки жизни», говорит главный автор работы Майкл Хилл.