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Ученые создали конденсатор потока. Но для путешествий во времени его использовать не получится
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Ученые создали конденсатор потока. Но для путешествий во времени его использовать не получится 

Hi-News.ru 34 минуты назад
Фото: Hi-News.ru
Одна из самых знаменитых кинокартин о путешествиях во времени «Назад в будущее» не в последнюю очередь запомнилась благодаря чертовски стильному автомобилю марки DeLorean. Основной деталью, благодаря которой было возможно совершать временные скачки, был конденсатор потока (Flux Capacitor). И он так и оставался бы лишь фантазией сценаристов Боба Гейла и Роберта Земекиса, если бы группа ученых из Австрии и Швейцарии не создала самый настоящий конденсатор потока, применение которого для перемещений во времени пока под вопросом, но зато он полезен для кое-чего другого.
Новое устройство может управлять движением заключенных в него микроволновых сигналов. Более того, ученые разработали не один, а целых два варианта построения конденсатора потока: двухполосный и трехполосный. Именно последний и напоминает изобретение доктора Эммета Брауна.
Схема трехполосного конденсатора потока
Прибор использует эффект квантового туннелирования магнитного потока вокруг конденсатора, благодаря чему ломается принцип симметрии по отношению к обращению времени (time-reversal symmetry). Но раз речь зашла о времени, не стоит радоваться и думать, что мы приблизились к созданию машины времени. В упрощенном варианте это означает, что микроволновые сигналы просто начинают двигаться в одном определенном направлении. По признанию одного из авторов разработки, Тома Стэйтса,
«Наше устройство будет весьма полезным для реализации квантовых вычислений. Именно для этого потребуется высокая точность контроля над распространением сигнала. Более того, эту технологию можно использовать в радарных системах, модулях беспроводной передачи данных, для улучшения качества сигнала и скорости мобильной связи, интернета и так далее».
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