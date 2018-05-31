В Японии представили робота с биологическими мышцами — как в «Мире Дикого запада»

Японские исследователи решили добавить живую мышечную ткань роботу из-за того, что традиционные компоненты — металл и пластик — не способны обеспечить широкий диапазон движения и гибкости.

Для создания живой ткани ученые наполняли слои гидрогеля мышечными клетками крыс, а затем переносили готовую мышцу на роботизированный скелет. Проблемой остается вопрос уровня силы, которую могут воспроизводить такие мышцы, и время их жизни, так как из-за чрезмерного использования живая ткань изнашивается и уменьшается. Кроме того, из-за живой ткани такие роботы могут выживать и функционировать только в воде.

Команда ученых также создала скелет робота, на который можно установить функционирующую живую ткань. Скелет включает в себя шарнир, разъемы для прикрепления мышц, электроды для создания стимула, который заставляет мышцы сокращаться.

Живая ткань приводит в движение конечность искусственного пальца

В ходе тестирования биогибридный палец смог разместить кольцо на специальной цели, а пара пальцев сработала вместе, чтобы поднять и вытащить из углубления квадратную рамку. Эксперимент показал, что роботы хорошо выполняют эти задачи, встроенные живые ткани позволяют биогибридным пальцам сгибаться примерно на 90 градусов.

«Если мы сможем объединить больше таких мышц в едином устройстве, мы сможем воспроизвести сложное взаимодействие мышц, включая работу кистей, рук и других частей тела», — рассказала Моримото.

Пока ученые смогли создать только биогибридный палец, но со временем могут появиться полномасштабные киборги, которые будут жить среди людей.