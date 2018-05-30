Китайские физики приехали на Урал для разработки супермагнитов

Трехлетняя работа предусмотрена Рамочной программой БРИКС по научно-технологическому и инновационному сотрудничеству. Исследования уральских ученых финансирует Российский фонд фундаментальных исследований, работу других участников — аналогичные фонды их стран. Первый этап практически завершен — результатов для научного отчета уже более чем достаточно. В августе совместные доклады будут представлены на авторитетной международной конференции по магнитотвердым материалам в Пекине. Также запланирован ответный двухдневный визит уральских ученых в лабораторию Бэйханского университета.

В чем ценность совместной работы? Современный технический прогресс связан с расширенным потреблением постоянных магнитов. Создание компьютеров, сотовых телефонов, Интернета, магнитно-резонансных томографов и многих других технических устройств было бы невозможным без появления высокоэнергоемких редкоземельных постоянных магнитов. Решение проблемы глобального потепления в развитых странах связывается с развитием массового производства гибридных автомобилей, электромобилей и мощных ветрогенераторов, электромагнитные системы которых основаны на применении постоянных магнитов с рабочей температурой до 200 градусов. А в устройствах авиационной и специальной техники они должны работать и при 500 градусах. Ученые уверены, что это не предел. Разрабатываемые международным коллективом сплавы на основе самария и кобальта позволят создавать магниты, работающие и при более высоких температурах.

Российская команда под руководством ведущего научного сотрудника Александра Попова выступила инициатором проекта, объединившего творческие усилия ученых трех стран. По словам исследователей, сотрудничество выгодно всем сторонам.

— В проекте исследуется четыре типа новых сплавов для постоянных магнитов, в том числе высокотемпературные и высокоэнергоемкие. Российская сторона занимается изучением и изготовлением трех из них. Часть исследований, которые пока на должном уровне невозможно провести в России (например, атомную 3D-томографию) выполнят наши коллеги. Команде из Китая наиболее интересны высокоэнергоемкие сплавы, у них большой опыт проведения структурных исследований, включая электронную микроскопию высокого разрешения и элементный анализ. У индийских ученых много передового исследовательского оборудования, но ограничены возможности по приготовлению сплавов. Мы были у них с визитом в прошлом году и договорились, что изготовлением сплавов занимаемся мы, а они будут их изучать, — рассказала участник проекта, старший научный сотрудник лаборатории ферромагнитных сплавов Института физики металлов УрО РАН Оксана Головня.

По словам исследователей, международный проект получил поддержку именно потому, что команды исследователей дополняют друг друга в работе над общей темой. Планируется, что конечным результатом станут публикации в открытой печати. Конечно же, фундаментальный задел может быть использован всеми участниками и на следующем этапе, для получения практически важных результатов — вплоть до промышленного изготовления новых постоянных магнитов. Состоится ли стадия «внедрения» научных открытий, зависит от финансирования со стороны государства и бизнес-структур.