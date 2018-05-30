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Роскосмос: Страны ЕАЭС создадут совместную группировку спутников ДЗЗ
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Роскосмос: Страны ЕАЭС создадут совместную группировку спутников ДЗЗ 

Мир24 1 час назад
Страны Евразийского экономического союза планируют сформировать совместную орбитальную группировку космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) на базе действующих космических аппаратов стран-участниц ЕАЭС, сообщает Роскосмос.
Уточняется, что речь идет об объектах, принадлежащих России и республике Казахстан.
Данные шаги предусмотрены в межгосударственной программе ЕАЭС «Интегрированная система государств — членов Евразийского экономического союза по предоставлению космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли».
«На втором этапе рассматривается вопрос создания совместной перспективной космической системы ДЗЗ на базе космических аппаратов, разработанных в кооперации предприятий стран ЕАЭС», — говорится в сообщении Роскосмоса.
Отметим, что соответствующие вопросы рассматривались на рабочем совещании Межгосударственной рабочей группы (МГРГ). В нем приняли участие представители Евразийской экономической комиссии, республики Беларусь, республики Казахстан, России, Евразийской технологической платформы «Космические и геоинформационные технологии», уточнили в Роскосмосе. Делегацию самой госкорпорации представлял заместитель директора Департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Валерий Заичко.
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