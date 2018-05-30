Роскосмос: Страны ЕАЭС создадут совместную группировку спутников ДЗЗ

Страны Евразийского экономического союза планируют сформировать совместную орбитальную группировку космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) на базе действующих космических аппаратов стран-участниц ЕАЭС, сообщает Роскосмос

Данные шаги предусмотрены в межгосударственной программе ЕАЭС «Интегрированная система государств — членов Евразийского экономического союза по предоставлению космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли».

«На втором этапе рассматривается вопрос создания совместной перспективной космической системы ДЗЗ на базе космических аппаратов, разработанных в кооперации предприятий стран ЕАЭС», — говорится в сообщении Роскосмоса.

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