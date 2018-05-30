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10 функций тела, которые человек не может контролировать
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10 функций тела, которые человек не может контролировать 

МедикФорум 3 часа назад
Фото: МедикФорум
Думаете, что полностью контролируете свой организм и тело? Ошибаетесь. Многие биологические функции неподвластны волевым решениям, утверждают ученые. К примеру, подсказывают научные специалисты, нельзя контролировать выпадение волос и рост ногтей, информирует Planet Today. Ежедневно с головы человека облетает порядка сотни волосинок, но иногда этот процесс в силу генетики оказывается более интенсивным, — и сделать с этим ничего нельзя. Конечно, на состояние волос большое влияние оказывает уход, но их густота, толщина и предельная длина, до которой они вырастают, зависят исключительно от наследственности и генов. Что касается ногтей, то они быстрее на правой руке у правшей и на левой — у левшей. В среднем, ногти прибавляют два с половиной миллиметра в месяц, но в отдельных случаях вырастают больше, этот показатель как и в случае с волосами обусловлен наследственным фактором. Также независимо от желания человека его кожа вырабатывает жир. По словам ученых, сальные железы вырабатывают этот жир для поддержания здоровья кожи, ее защиты от загрязнений и других вредных факторов окружающей среды. Эксперты советуют не увлекаться постоянными умываниями, в особенности с использованием антибактериальных продуктов косметики, иначе здоровый барьер кожи может пострадать. Помимо этого нельзя контролировать «гусиную кожу» (это оставшееся в нас физиологическое напоминание о тех временах, когда далекие предки человека были покрыты шерстью), зевание, образование слюны, а также размножение бактерий внутри организма и на поверхности тела, дополнили список ученые. Содержание снов и появление странных мыслей — это тоже процессы, происходящие с нами независимо от волеизъявления. Ученые до сих пор не могут объяснить причину странных сновидений, предлагая только разнообразные гипотезы о механизмах их формирования. Например, есть версия о том, что сны — это расширенное состояние сознания, выходящее за пределы обычного мышления. С навязчивыми мыслями, согласно имеющимся научным данным, сталкивались хотя бы однажды более 90% людей. Представляя собой нежелательные и неуместные мысли или образы, они возникают у нас в голове против воли, причем у некоторых людей этот процесс трансформируется в психическое заболевание. Ранее МедикФорум писал о том, что учеными было сделано шокирующее заключение о влиянии недосыпа на головной мозг человека. Выяснилось, что при недостатке сна мозг начинает поедать сам себя.
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