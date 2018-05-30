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Химики создали из черной смородины безопасную краску для волос
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Химики создали из черной смородины безопасную краску для волос 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Великобритании специалисты Лидского университета вывели формулу безопасной краски для волос. В качестве основного ингредиента они использовали черную смородину, сообщило издание Journal of Agricultural and Food Chemistry.
Для создания красителя ученые взяли жмых, который образуется после удаления сока из ягод. Итогом стал сине-фиолетовый продукт, цвет которого сохраняется даже после 12 циклов мытья головы.
По словам руководителя научного проекта Ричарда Блэкберна, добыча сырья для подобного средства окрашивания не требует применения особых технологий. Кроме того, изобретение не принесет вреда тем, кто хочет изменить цвет волос.
Специалистам удалось минимизировать возможные аллергические реакции на созданную ими краску. В этом состоит ее главное отличие от аналогичных продуктов, в основе которых лежат химические вещества.
В Малайзии нашли способ создать белок для борьбы с лихорадкой Денге. Ученые намерены получать его из цветков табака и разработать вакцину против опасного вируса.
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