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Как оплатить покупку лицом
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Как оплатить покупку лицом 

BFM.RU 47 минут назад
Фото: depositphotos.com
На кассе, как заявляют разработчики, можно будет расплачиваться даже без телефона — просто улыбнувшись в камеру
В России появился первый сервис оплаты покупок с помощью селфи. Его разработал резидент фонда «Сколково» — компания VisionLabs — на базе российской платежной системы SWiP.
Чтобы воспользоваться сервисом SelfieToPay, покупателю нужно проделать несколько операций. Сначала — скачать приложение SWiP, затем привязать к нему банковскую карту и уже только потом просканировать свое лицо. Все биометрические данные пользователей будут храниться в базе сервиса. При совершении покупок телефон не потребуется: достаточно посмотреть на камеру возле кассы, а она уже идентифицирует клиента. Первыми сервис тестируют в сети общественного питания «Пять звезд» и в Mediacafe на улице Рочдельская в Москве. Впрочем, у технологии есть нюанс, рассказала Business FM Наталья, управляющая компанией Дениса Иванова Mediacafe. Камера не считывает информацию, если человек не улыбается:
— Вы скачиваете это приложение, всем очень интересна такая инновационная в России история и впервые она была в Китае. То есть в России не запускали до этого момента. Стоит на кассе камера, человек подходит, мы в нашей системе нажимаем кнопку, что оплата лицом — и за секунду проходит оплата. Но нужно улыбаться при этом — такая история. Камера не считывает, если человек не улыбается.
— Вы сказали, что многие скачивают приложение. Все-таки это какая категория — молодые больше?
— Это молодые, это бизнес-люди, потому что всем интересно. И это еще быстро. Видите, это оплата за секунду. То есть терминал по картам, нет такой оплаты быстрой, как лицом.
— Понятно, что людям удобно и интересно, а компаниям?
— Деньги сразу поступают на счет. Тоже очень удобный момент, когда ты рассчитываешь по терминалу гостя, деньги поступают на следующий день. В этом случае деньги сразу поступают на счет юридического лица.
Скоро пилотные проекты с селфи-оплатой запустят сеть пиццерий Papa John’s и кофеен Cofix. В будущем сервис может появиться еще в 250 точках оплаты в Москве и Санкт-Петербурге.
На первом этапе внедрения эта технология вряд ли будет хорошо защищена, полагает руководитель агентства Кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц:
«Я думаю, на первичном этапе надежности и безопасности это не прибавит, потому что мы прекрасно помним с вами пример с айфонами десятыми: было много ошибок, когда лицо сходило за лицо родителей и так далее. Я думаю, таких ошибок также не избежать, но это процесс эволюционный. Кода внедряются любые новые системы, эволюционно отлаживается — находятся ошибки, они исправляются. Требуется какое-то время. С точки зрения надежности аутентификации, ну, я думаю, может быть гораздо надежнее SMS, которая перехватывается, и воруются деньги с онлайн-кошельков, с банк-клиентов на телефонах и так далее».
Как заявляют разработчики сервиса, он оснащен технологией Liveness. Она проверяет, настоящий ли человек перед камерой или неживое изображение. Сама камера настраивается таким образом, чтобы в нее попадало лицо только лицо человека, который оплачивает покупку.
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