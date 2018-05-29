«Росатом» создаст ядерную батарейку для космоса

Российские ученые к концу 2019 года должны разработать и испытать источник питания на основе радиоактивного изотопа трития, который можно будет использовать в космических аппаратах, передает РИА Новости

Проектом занимается в ходящий в госкорпорацию Росатом «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика Бочвара» ( ВНИИНМ ) совместно с другими организациями, не входящими в корпорацию.

По словам директора отделения ВНИИНМ Алексея Лизунова, заказчиком космической батарейки является «Роскосмос» . Его предприятия будут использовать такие источники питания в узлах, где требуется обеспечение стабильного бесперебойного электроснабжения в течение многих лет. В этом плане тритий удобен тем, что достаточно радиоактивен (период полураспада составляет более 12 лет). При этом его бета-излучение мягкое — не разрушает структуру полупроводниковых материалов, что позволит сохранять рабочие характеристики источника питания до 15 лет.

В 2017 году «Роскосмос» провел конкурс на разработку отечественного компактного источника бесперебойного питания на основе изотопа трития для бесперебойного электроснабжения автономных микроэлектромеханических и микроэлектронных систем космических аппаратов. В настоящее время госкорпорация использует импортные источники питания. Победителем конкурса стала компания «Авиационная электроника и коммуникационные системы», структуры «Росатома» отвечают за разработку изотопной составляющей батарейки для спутников.

Тритий — относительно дешевый искусственный изотоп, получаемый наработкой в ядерных реакторах.