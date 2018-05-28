Спутники «СириусСат» передали в РКК «Энергия», запуск назначен на 10 июля

"Специалисты компании вместе со школьниками — воспитанниками Образовательного центра «Сириус» передали сотрудникам Ракетно-космической корпорации «Энергия» сами аппараты, специальные чехлы и контейнеры для отправки на Международную космическую станцию, а также необходимую документацию", — отметил он.

Наноспутники были созданы в июле 2017 года командой ребят, которые занимались на профильном космическом образовательном направлении в рамках ежегодной проектной смены в Образовательном центре «Сириус», которое реализуется при поддержке госкорпорации «Роскосмос»

"В РКК «Энергия» аппаратам предстоит пройти дополнительные проверки перед отправкой на МКС. Старт двух спутников на станцию запланирован на 10 июля 2018 года на борту транспортного корабля «Прогресс МС-09», а отправка в свободный полет — в августе во время выхода космонавтов в открытый космос", — уточнил представитель «Спутникса».

Научно-образовательные спутники «СириусСат-1» и «СириусСат-2» были собраны школьниками совместно со специалистами компании «Спутникс» на базе разработанной компанией наноспутниковой платформы «OrbiCraft-Pro». Платформа имеет стандартизованный международный типоразмер Сubsat 1U. Космические аппараты «СириусСат» были доработаны с учетом специфики запуска: оснащены ручкой для запуска космонавтом, гибкими антеннами, системой ручной активации КА, а также оснащены специально разработанными защитными быстросъемными чехлами и мягкими транспортировочными контейнерами. Вес каждого аппарата — около 1,3 кг. Полезная нагрузка аппаратов представляет собой детектор космических частиц для изучения «космической погоды», датчик был разработан НИИ ядерной физики МГУ и собран при участии группы школьников из образовательного центра «Сириус».