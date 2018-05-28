Цветной принтер избавился от краски

Разработчиков — молодых ученых — участников молодежного инновационного центра (МИЦ) КГЭУ — пятеро, рассказал ТАСС глава МИЦ КГЭУ и наставник группы Александр Богданов . У каждого своя специализация: Айдар Валеев отвечает за разработку механики и системы управления подачей бумаги, за Данилой Макарушкиным разработка микропроцессорных блоков управления — всего, что связано с микроконтроллерами в принтере и платами, Ишанберды Халлыев занимается программной частью, Алмаз Шамсияров — разработкой и конструированием корпуса принтера, Альмир Каюмов связывает между собой все элементы, над которыми работают другие. Вместе это единый организм, здесь важен каждый.

Лазерный гравер, только в 100 раз дешевле

Уникальность принтера в том, что здесь не используется краска — картинка или текст выжигается на бумаге лазером, рассказывает разработчик центра Данила Макарушкин.

"Если с обычным принтером сравнивать, то у них практически у всех есть какой-то расходный материал — либо это краска какая-то, либо порошковый тонер. Здесь у нас такого нет, мы предполагаем использовать обычную бумагу, принтер будет просто на ней выжигать. Для его работы не потребуется никаких дополнительных расходных материалов. Это, наверное, сильно подпортит жизнь тем, кто сейчас делает принтеры, потому что в основном они зарабатывают на расходном материале", — говорит молодой ученый.

Те лазерные принтеры, которые сейчас повсеместно используются, не выжигают на бумаге, лазер в них лишь помогает точно нанести краску. "Этот лазер просто отмечает место, куда наносится краска", — уточнил Данила.

"Наш принтер можно сравнить с лазерным гравером, — объясняет Александр Богданов, — но чтобы подготовить изображение на лазерном гравере, чтобы он его выжег, нужно очень много времени работать в специальном программном обеспечении. Такие граверы стоят несколько сотен тысяч, а то и миллионов рублей. Наш же принтер, по предварительным расчетам, будет стоить около 10 тысяч".

По вечерам и выходным

На столе у прототипа принтера листы А4, на которых видны тестовые линии печати. Некоторые прожжены лазером насквозь. "Это пока идет тест, калибровка, иногда получается неровно, иногда лазер прожигает насквозь — мы еще регулируем и мощность", — предвосхищает вопрос Данила Макарушкин.

Пока принтер печатает только линии. Следующим этапом станет печать простейших геометрических фигур. Главное — правильно настроить машину, говорит Александр Богданов. Пока конкурентов на рынке немного, но они не дремлют. "Если найдем деньги на второй этап, планируем до Нового года создать промышленный образец". Нужно спешить: выйти на рынок с аналогичным продуктом, разработки которого велись шесть лет, планируют Нидерланды и производители отечественного принтера "Катюша". "Здесь спать непозволительно", — обеспокоен Богданов.

Пока же в России производителей таких принтеров практически нет, говорит Александр Богданов. "Единственный более-менее известный отечественный производитель представил в 2016 году свои прототипы, причем нерабочие, и все — других принтеров в России не производят", — замечает он. Казанские ученые разработали и создали работающий прототип всего за полгода, трудясь по вечерам и выходным. Это время оптимальное, говорят разработчики. В будни кто-то из них учится, кто-то работает. Вот и получается, что исследования ведутся либо ‪с 18 до 23 часов, либо в субботу-воскресенье.

Один из разработчиков Алмаз Шамсияров в течение ночи создавал корпус принтера, чтобы было что продемонстрировать журналисту. Корпус молодые ученые сделали на фрезерном станке с числовым программным управлением (ЧПУ), который изготовили сами. Теперь они на нем вырезают детали. "На фрезерном станке чертежи загоняешь, вначале 3D-модель создаешь, и все", — рассказывает Алмаз, внушая мысль, что это очень просто.

Возможности для серийного выпуска

Что касается базы для серийного выпуска подобных принтеров, то в различных регионах России смогут производить для них комплектующие, считает руководитель МИЦ КГЭУ. "На самом деле в России много заводов, которые имеют такие возможности. Весь вопрос в том, чтобы создать конкурентоспособный образец — чтобы он нормально печатал, можно было с ним легко работать", — говорит Богданов.

Принтер будет интересен не только российским, но и зарубежным пользователям, уверены разработчики, но и здесь нужно исследовать рынок. Все опять упирается в деньги. "Если удастся привлечь финансирование, мы планируем расширить команду, привлечь специалистов, в том числе и по маркетингу, чтобы более точно провести исследования рынка. Только в прошлом году за один месяц в Приволжском федеральном округе было продано 1500 принтеров одной марки", — рассуждает Богданов

"Как пришла идея создать такой принтер?" — интересуюсь у авторов идеи. "Вопрос сложный, — подыскивает формулировки Александр Богданов, — просто искали новую идею. У нас из МИЦ вышла команда, которая занималась дополненной виртуальной реальностью, — они перешли в инжиниринговый центр университета. Мы стали думать, что еще можно сделать, и начали работу над принтером".

В поисках инвестиций

На разработку и создание рабочего прототипа у исследователей ушло около полугода и примерно 300 тыс. рублей, взятых как из привлеченных, так и собственных средств. "Университет помог и фирма, которая занимается продажей и обслуживанием принтеров, но они пока осторожно смотрят на это дело. Поэтому надеемся, что, когда появится прототип, который печатает изображения, доверия будет больше со стороны будущего инвестора", — говорит Александр Богданов.

Сейчас разработчики ищут инвестора для продолжения работы над проектом. "Мы выходим на выставки, конкурсы, чтобы привлечь деньги на второй этап и довести принтер до промышленного образца", — рассказал собеседник.

Для продолжения работы над проектом и создания готового продукта, с которым можно будет выйти на рынок, нужно еще около 15 млн рублей, говорит Богданов. "Большая часть средств пойдет на систему безопасности, — говорит он. — Потому что с лазером работать нужно очень аккуратно, и нам надо усилить безопасность самих разработчиков, так как нужно будет проводить больше экспериментов, больше опытов. Тут еще работы довольно много, чтобы довести до ума".

Рустам Кильсинбаев