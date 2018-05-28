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Фейк да и только. Академики посмеялись над сверхсветовым двигателем США
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Фейк да и только. Академики посмеялись над сверхсветовым двигателем США 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В эфире НСН Александр Железняков и Андрей Ионин назвали фейковыми сообщения Пентагона о разработке нового сверхзвукового двигателя для космических кораблей.
В Пентагоне заявили о перспективе создания варп-двигателя для космических кораблей, с помощью которого они смогут развивать скорость, в разы превышающую световую. Ученые, как отметили в разведывательном управлении американского ведомства, уже готовы к таким разработкам и еще восемь лет назад составили документ под названием: «Сверхсветовой двигатель, темная энергия и манипуляция иными измерениями».
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Главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН назвал «чушью и фейком» сообщение Пентагона. С ним солидарен действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков, по мнению которого сообщения о готовности ученых к разработке таких двигателей являются «ерундой» и выдумками американской стороны.
В докладе исследователи отмечают, что человечество приблизилось к разгадке тайны фоновой энергии Вселенной и в перспективе сможет создать «экзотическую материю» для искривления пространства-времени и сверхбыстрого перемещения в пространстве, отмечет Naked Science. В таком случае человечеству откроются путешествия не только к другим планетам Солнечной системы, но и перелеты к другим звездным системам.
Отмечается также, что на изучение варп-двигателей повлиял поиск и изучение НЛО, а также документ о «Поддержке поиска угроз», предназначенный для изучения и описания новейших вражеских технологий, сообщает РЕН ТВ.
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