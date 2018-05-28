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На конференции ООН обсудят возможность добычи полезных ископаемых в космосе
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На конференции ООН обсудят возможность добычи полезных ископаемых в космосе 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Вопросы регулирования добычи ресурсов в космосе и борьбы с космическим мусором обсудят участники первой конференции ООН по космическому праву, которая пройдет в России в сентябре, рассказал РИА Новости вице-президент Международной ассоциации участников космической деятельности, член Совета РАН по космосу Валентин Уваров.
Комитет по использованию космического пространства в мирных целях ООН объявил, что первая конференция по космическому праву состоится в России. Она пройдет с 11 по 13 сентября и будет организована ООН совместно с правительством России, МИД РФ и госкорпорацией «Роскосмос».
"Отражением общей обеспокоенности (в области космического права) является заявленная к обсуждению на конференции тематика, включая вызовы и угрозы, безопасность и устойчивость деятельности в космосе, пути и средства сохранения использования космоса в мирных целях. Помимо этих фундаментальных аспектов международного космического права, в повестку дня конференции включены вопросы нормативно-правового регулирования, предупреждения образования космического мусора, использование космических ресурсов, возможные подходы и модели управления космическим движением", — рассказал Уваров.
По его мнению, необходимость проведения такой конференции продиктована расширением количества стран, реализующих космические проекты, и появлением на космической арене частных компаний.
"На момент, когда сформировалась, а это 60-е и 70-е годы прошлого века, система из основных пяти правовых актов, число государств, которых можно отнести к участникам космической деятельности, было несоизмеримо меньше, чем в настоящее время. Другой существенный фактор, который характеризует сегодня качественный состав игроков на «космическим поле» — это частные космические компании, которые из уже традиционных сфер дистанционного зондирования и связи переходят к проектам по отправке миссий на Луну и планируют заняться разработкой космических ресурсов", — добавил эксперт.
В этих условиях, отметил он, следует принимать во внимание опасения развивающихся стран, что свободный доступ передовых государств к новым неограниченным ресурсам космоса приведет к несправедливому распределению всеобщего достояния и углублению имеющегося неравенства.
Сейчас космическая деятельность регулируется Договором о космосе, Конвенцией о космической ответственности, Соглашением о спасании космонавтов, Конвенцией о регистрации и Соглашением по Луне. В частности, космическое законодательство запрещает присваивать какому-либо государству территории или отдельные небесные тела. Однако в документах отсутствуют указания на запрет добычи полезных ископаемых частными компаниями и отдельными лицами.
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