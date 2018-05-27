Насколько глубок Мировой океан на самом деле

Ученые любят шутить, что глубины Мирового океана изучены хуже, чем обратная сторона Луны. Но шутка ли это? В действительности, мы знаем лишь 2-5% всех его тайн!

Ученые даже не уверены до конца, насколько глубок океан. Изучению серьезно мешают странные явления, встречающиеся в его недрах — водопады, подводные реки и водные смерчи.

Один из самых высоких подводных водопадов бьет в самой середине Датского пролива. Высота этого уникального водопада целых семь километров!

Средняя глубина мирового океана — 3 711 метров. Пока его глубочайшей точкой считается Марианский желоб: на глубину в 11 022 метра спускались лишь несколько человек.