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Насколько глубок Мировой океан на самом деле
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Насколько глубок Мировой океан на самом деле 

Don't Panic 38 минут назад
Фото: Don't Panic
Ученые любят шутить, что глубины Мирового океана изучены хуже, чем обратная сторона Луны. Но шутка ли это? В действительности, мы знаем лишь 2-5% всех его тайн!
Ученые даже не уверены до конца, насколько глубок океан. Изучению серьезно мешают странные явления, встречающиеся в его недрах — водопады, подводные реки и водные смерчи.
Один из самых высоких подводных водопадов бьет в самой середине Датского пролива. Высота этого уникального водопада целых семь километров!
Средняя глубина мирового океана — 3 711 метров. Пока его глубочайшей точкой считается Марианский желоб: на глубину в 11 022 метра спускались лишь несколько человек.
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